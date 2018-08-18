Это не мои слова про все Сильпо. Это цитата из СМИ , да и не важно кол-во. Важно понимать откуда ветер дует.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01
Это не мои слова про все Сильпо. Это цитата из СМИ , да и не важно кол-во. Важно понимать откуда ветер дует.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 лис, 2018 01:08
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 29 лис, 2018 01:41
Виды прекрасные.
СБУ без Калинина под боком - х.з.
По 6 кило там без ремонта аэродромы покупают?
Как впрочем и по 10 с ремонтом...
За аренду прелести в 2-2.5 ляма по цене 6-7 или около 350 аренд вопросов нет - был бы в струе - сам бытам жил.
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