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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2846284728482849

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
Бодряд народ что-бы не расслаблялись.
Ну не всех Сильпо все таки

Это не мои слова про все Сильпо. Это цитата из СМИ , да и не важно кол-во. Важно понимать откуда ветер дует.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:08

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:41

  kingkongovets написав:виды из даймонд хилл

https://tov-tob.livejournal.com/51980.html

Виды прекрасные.
СБУ без Калинина под боком - х.з.
По 6 кило там без ремонта аэродромы покупают? :shock: :shock: :shock:
Как впрочем и по 10 с ремонтом...
За аренду прелести в 2-2.5 ляма по цене 6-7 или около 350 аренд вопросов нет - был бы в струе - сам бытам жил.
барабашов
 
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