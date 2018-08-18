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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28472848284928502851>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
Бодряд народ что-бы не расслаблялись.
Ну не всех Сильпо все таки

Это не мои слова про все Сильпо. Это цитата из СМИ , да и не важно кол-во. Важно понимать откуда ветер дует.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:08

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:41

  kingkongovets написав:виды из даймонд хилл

https://tov-tob.livejournal.com/51980.html

Виды прекрасные.
СБУ без врагов типа Калинина под боком - х.з., сам рядом с горпрокуратурой живу, задалбывают на парковке бывает.
По 6 кило там без ремонта аэродромы покупают? :shock: :shock: :shock:
Как впрочем и по 10 с ремонтом...
За аренду прелести в 2-2.5 ляма по цене 6-7 или около 350 аренд вопросов нет - был бы в струе - сам бытам жил.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/43944 ... dy-kvartyr
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:42

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/439445/v-ukrayini-namagayutsya-vtrychi-znyzyty-podatok-z-orendy-kvartyr

Оооо, это сильно цивилизует рынок аренды.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:43

  airmax78 написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/439445/v-ukrayini-namagayutsya-vtrychi-znyzyty-podatok-z-orendy-kvartyr

Оооо, это сильно цивилизует рынок аренды.

если будет 5+1.5% я бы платил такой налог
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:47

  pesikot написав:
  kingkongovets написав:виды из даймонд хилл

https://tov-tob.livejournal.com/51980.html

А на фотке 5. на переднем плане, что за здание ?

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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:48

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/439445/v-ukrayini-namagayutsya-vtrychi-znyzyty-podatok-z-orendy-kvartyr


На самом деле это так далеко от реализации. Выглядит так, что общественники на очередных посиделках в налоговой - есть такая реформа - сказали, что неплохо бы снизить налог, им ответили, на посиделках обычно зам находится - а чего нет, давайте снизим, мы всегда за реформы, обратитесь в минфин.
Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:50

  Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро

Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.
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