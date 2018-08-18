Это не мои слова про все Сильпо. Это цитата из СМИ , да и не важно кол-во. Важно понимать откуда ветер дует.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01
Это не мои слова про все Сильпо. Это цитата из СМИ , да и не важно кол-во. Важно понимать откуда ветер дует.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 лис, 2018 01:08
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 29 лис, 2018 01:41
Виды прекрасные.
СБУ без врагов типа Калинина под боком - х.з., сам рядом с горпрокуратурой живу, задалбывают на парковке бывает.
По 6 кило там без ремонта аэродромы покупают?
Как впрочем и по 10 с ремонтом...
За аренду прелести в 2-2.5 ляма по цене 6-7 или около 350 аренд вопросов нет - был бы в струе - сам бытам жил.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:42
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:43
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:47
Дом детского творчества. Кружки всякие и почти бесплатно
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:48
На самом деле это так далеко от реализации. Выглядит так, что общественники на очередных посиделках в налоговой - есть такая реформа - сказали, что неплохо бы снизить налог, им ответили, на посиделках обычно зам находится - а чего нет, давайте снизим, мы всегда за реформы, обратитесь в минфин.
Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:50
Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.
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