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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2848284928502851>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:58

  Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро

Я там раньше часто бывал возле Лазурного Блюза, первого дома Столицы (Галактика тогда была только в проекте). У меня было стойкое ощущение окраины промзоны. Очень там было неуютно. Там что-то в этом плане изменилось?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/347056950/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaza-kvartiri


$9 500
$339 за м²
изменение цены
25 ноя 2018 - $9 500
26 окт 2018 - $12 000
11 окт 2018 - $12 500
26 сен 2018 - $13 500
11 сен 2018 - $14 000
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:00

  freeze написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/439445/v-ukrayini-namagayutsya-vtrychi-znyzyty-podatok-z-orendy-kvartyr


На самом деле это так далеко от реализации. Выглядит так, что общественники на очередных посиделках в налоговой - есть такая реформа - сказали, что неплохо бы снизить налог, им ответили, на посиделках обычно зам находится - а чего нет, давайте снизим, мы всегда за реформы, обратитесь в минфин.
Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.

Здесь очень очевидно, что 5+1,5% при совсем небольших усилиях со стороны налоговой увеличит собираемость этого налога в абсолютных цифрах на порядки. Потому что сейчас его не платит +/- никто.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:00

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/439445/v-ukrayini-namagayutsya-vtrychi-znyzyty-podatok-z-orendy-kvartyr


будет как с ПнВК " Мы двумя руками - ЗА. но не сейчас, время сейчас не подходящее"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.

И сильно незаконный :)
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.

Нюанс в том, что рынок аренды в тени практически полностью. Потому снижение налогов на аренду - это снижение ставки налога на то, что и так никто не платит
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:04

  kyk написав:
  UA написав:Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.

И сильно незаконный :)

С законностью всё ОК. Достроен и введен в эксплуатацию много лет назад.
Там свои скелеты в шкафу, но это не схема Войцеховского.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:06

  UA написав:
  Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро

Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.

Там куча проблем
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:07

  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/347056950/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaza-kvartiri


$9 500
$339 за м²
изменение цены
25 ноя 2018 - $9 500
26 окт 2018 - $12 000
11 окт 2018 - $12 500
26 сен 2018 - $13 500
11 сен 2018 - $14 000

Где же вы такое находите? Фотки сделаны на Нокию 6120.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро

Я там раньше часто бывал возле Лазурного Блюза, первого дома Столицы (Галактика тогда была только в проекте). У меня было стойкое ощущение окраины промзоны. Очень там было неуютно. Там что-то в этом плане изменилось?

Там к евровидению очень много чего изменилось и кстати до сих пор в приличном состоянии. Ощущение такое есть уже за галактикой, все что в сторону метро или набережной аккуратно
Kostia
 
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