Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро
Я там раньше часто бывал возле Лазурного Блюза, первого дома Столицы (Галактика тогда была только в проекте). У меня было стойкое ощущение окраины промзоны. Очень там было неуютно. Там что-то в этом плане изменилось?
$9 500 $339 за м² изменение цены 25 ноя 2018 - $9 500 26 окт 2018 - $12 000 11 окт 2018 - $12 500 26 сен 2018 - $13 500 11 сен 2018 - $14 000
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
На самом деле это так далеко от реализации. Выглядит так, что общественники на очередных посиделках в налоговой - есть такая реформа - сказали, что неплохо бы снизить налог, им ответили, на посиделках обычно зам находится - а чего нет, давайте снизим, мы всегда за реформы, обратитесь в минфин. Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.
Здесь очень очевидно, что 5+1,5% при совсем небольших усилиях со стороны налоговой увеличит собираемость этого налога в абсолютных цифрах на порядки. Потому что сейчас его не платит +/- никто.
freeze написав:Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.
Нюанс в том, что рынок аренды в тени практически полностью. Потому снижение налогов на аренду - это снижение ставки налога на то, что и так никто не платит
Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро
Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал. Так он сильно дешевле Галактики.
Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро
Я там раньше часто бывал возле Лазурного Блюза, первого дома Столицы (Галактика тогда была только в проекте). У меня было стойкое ощущение окраины промзоны. Очень там было неуютно. Там что-то в этом плане изменилось?
Там к евровидению очень много чего изменилось и кстати до сих пор в приличном состоянии. Ощущение такое есть уже за галактикой, все что в сторону метро или набережной аккуратно