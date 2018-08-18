Там вроде чуть-чуть лишних этажей достроили и квартиры имеют индексы "А"
Еще там управляющая компания вроде зверь и котельню отжали.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09
Там вроде чуть-чуть лишних этажей достроили и квартиры имеют индексы "А"
Еще там управляющая компания вроде зверь и котельню отжали.
Живите своим умом!
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