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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2848284928502851

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09

  UA написав:
  kyk написав:
  UA написав:Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.

И сильно незаконный :)

С законностью всё ОК. Достроен и введен в эксплуатацию много лет назад.
Там свои скелеты в шкафу, но это не схема Войцеховского.


Там вроде чуть-чуть лишних этажей достроили и квартиры имеют индексы "А"
Еще там управляющая компания вроде зверь и котельню отжали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2848284928502851
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