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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09
UA написав: kyk написав: UA написав:
Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.
И сильно незаконный
С законностью всё ОК. Достроен и введен в эксплуатацию много лет назад.
Там свои скелеты в шкафу, но это не схема Войцеховского.
Там вроде чуть-чуть лишних этажей достроили и квартиры имеют индексы "А"
Еще там управляющая компания вроде зверь и котельню отжали.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:34
Faceless написав: freeze написав:
Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.
Нюанс в том, что рынок аренды в тени практически полностью. Потому снижение налогов на аренду - это снижение ставки налога на то, что и так никто не платит
У нас струя в стране на сегодня сейчас совершенно другая - конский штраф в пару сотен тысяч гривен, плюс премия соседям, позволят гораздо больше собрать средств.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:40
UA написав: kyk написав: UA написав:
Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.
И сильно незаконный
С законностью всё ОК. Достроен и введен в эксплуатацию много лет назад.
Там свои скелеты в шкафу, но это не схема Войцеховского.
А где вы там квартиры в продаже видели ?
Нет, есть конечно слезы за несуразные деньги, но того предложения что было 2 года назад нету и близко. 3к в 122м2 на аукционе за меньше чем 50куе уже не купишь, сильножелающие могут взять у барыг за вдвое дороже.
Многонеписные мародеры вообще припухли...
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es77
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:50
airmax78 написав:
Где же вы такое находите? Фотки сделаны на Нокию 6120.
на бімбері, де ж іще такий юсер френдлі інтерхфейс,
і "ріст" налітсо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:52
es77 написав:
А где вы там квартиры в продаже видели ?
Нет, есть конечно слезы за несуразные деньги, но того предложения что было 2 года назад нету и близко. 3к в 122м2 на аукционе за меньше чем 50куе уже не купишь, сильножелающие могут взять у барыг за вдвое дороже.
Многонеписные мародеры вообще припухли...
Есть квартиры , может вы только на одном сайте смотрели или поиск вводили не релевативно
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:00
zzzzzz написав: es77 написав:
А где вы там квартиры в продаже видели ?
Нет, есть конечно слезы за несуразные деньги, но того предложения что было 2 года назад нету и близко. 3к в 122м2 на аукционе за меньше чем 50куе уже не купишь, сильножелающие могут взять у барыг за вдвое дороже.
Многонеписные мародеры вообще припухли...
Есть квартиры , может вы только на одном сайте смотрели или поиск вводили не релевативно
Интересно где вы квартиры искали кроме олх, луна, 100реалти
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Kostia
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:02
Faceless написав: freeze написав:
Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.
Нюанс в том, что рынок аренды в тени практически полностью. Потому снижение налогов на аренду - это снижение ставки налога на то, что и так никто не платит
сколько риспектов ни корми - всё равно будут в лес смотреть.
люди, греющиеся зимой за счет соседей, рассказывают, что будут налоги платить.
анекдот.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:10
airmax78 написав:
Где же вы такое находите? Фотки сделаны на Нокию 6120.
Странный вопрос. Это же полуЦОКОЛЬ!
Флай в этом сегменте рынка царь, бог и гуру в одном лице
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antey1969
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:11
Yuri_T написав:
сколько риспектов ни корми - всё равно будут в лес смотреть.
люди, греющиеся зимой за счет соседей, рассказывают, что будут налоги платить.
анекдот.
Модератор, предлагаю на ветке аренды устроить опрос сколько людей платит налоги с аренды )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:13
Kostia написав:
Там к евровидению очень много чего изменилось и кстати до сих пор в приличном состоянии. Ощущение такое есть уже за галактикой, все что в сторону метро или набережной аккуратно
Ну так в чем проблема. Если ты ездишь в метро "против потока", или на авто не в час пик, то все нормально.
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vano80
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