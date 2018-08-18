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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28492850285128522853>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09

  UA написав:
  kyk написав:
  UA написав:Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.

И сильно незаконный :)

С законностью всё ОК. Достроен и введен в эксплуатацию много лет назад.
Там свои скелеты в шкафу, но это не схема Войцеховского.


Там вроде чуть-чуть лишних этажей достроили и квартиры имеют индексы "А"
Еще там управляющая компания вроде зверь и котельню отжали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:34

  Faceless написав:
  freeze написав:Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.

Нюанс в том, что рынок аренды в тени практически полностью. Потому снижение налогов на аренду - это снижение ставки налога на то, что и так никто не платит


У нас струя в стране на сегодня сейчас совершенно другая - конский штраф в пару сотен тысяч гривен, плюс премия соседям, позволят гораздо больше собрать средств.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:40

  UA написав:
  kyk написав:
  UA написав:Там рядом Лазурный блюз с видами на Русановский канал.
Так он сильно дешевле Галактики.

И сильно незаконный :)

С законностью всё ОК. Достроен и введен в эксплуатацию много лет назад.
Там свои скелеты в шкафу, но это не схема Войцеховского.

А где вы там квартиры в продаже видели ?
Нет, есть конечно слезы за несуразные деньги, но того предложения что было 2 года назад нету и близко. 3к в 122м2 на аукционе за меньше чем 50куе уже не купишь, сильножелающие могут взять у барыг за вдвое дороже.
Многонеписные мародеры вообще припухли...
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:50

  airmax78 написав:
  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/347056950/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaza-kvartiri


$9 500
$339 за м²
изменение цены
25 ноя 2018 - $9 500
26 окт 2018 - $12 000
11 окт 2018 - $12 500
26 сен 2018 - $13 500
11 сен 2018 - $14 000

Где же вы такое находите? Фотки сделаны на Нокию 6120.

на бімбері, де ж іще такий юсер френдлі інтерхфейс,
і "ріст" налітсо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:52

  es77 написав: А где вы там квартиры в продаже видели ?
Нет, есть конечно слезы за несуразные деньги, но того предложения что было 2 года назад нету и близко. 3к в 122м2 на аукционе за меньше чем 50куе уже не купишь, сильножелающие могут взять у барыг за вдвое дороже.
Многонеписные мародеры вообще припухли...


Есть квартиры , может вы только на одном сайте смотрели или поиск вводили не релевативно
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:00

  zzzzzz написав:
  es77 написав: А где вы там квартиры в продаже видели ?
Нет, есть конечно слезы за несуразные деньги, но того предложения что было 2 года назад нету и близко. 3к в 122м2 на аукционе за меньше чем 50куе уже не купишь, сильножелающие могут взять у барыг за вдвое дороже.
Многонеписные мародеры вообще припухли...


Есть квартиры , может вы только на одном сайте смотрели или поиск вводили не релевативно

Интересно где вы квартиры искали кроме олх, луна, 100реалти
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:02

  Faceless написав:
  freeze написав:Пока это выглядит как троллинг общественников от налоговой, потому что все знают как минфин относится к снижению любых налогов, особенно сейчас когда минфин весь на нервах в ожидании трудного 2019 года.

Нюанс в том, что рынок аренды в тени практически полностью. Потому снижение налогов на аренду - это снижение ставки налога на то, что и так никто не платит

сколько риспектов ни корми - всё равно будут в лес смотреть.
люди, греющиеся зимой за счет соседей, рассказывают, что будут налоги платить.
анекдот.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:10

  airmax78 написав:
  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/347056950/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaza-kvartiri


$9 500
$339 за м²
изменение цены
25 ноя 2018 - $9 500
26 окт 2018 - $12 000
11 окт 2018 - $12 500
26 сен 2018 - $13 500
11 сен 2018 - $14 000

Где же вы такое находите? Фотки сделаны на Нокию 6120.

Странный вопрос. Это же полуЦОКОЛЬ!
Флай в этом сегменте рынка царь, бог и гуру в одном лице
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:11

  Yuri_T написав:сколько риспектов ни корми - всё равно будут в лес смотреть.
люди, греющиеся зимой за счет соседей, рассказывают, что будут налоги платить.
анекдот.


Модератор, предлагаю на ветке аренды устроить опрос сколько людей платит налоги с аренды )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:13

  Kostia написав:Там к евровидению очень много чего изменилось и кстати до сих пор в приличном состоянии. Ощущение такое есть уже за галактикой, все что в сторону метро или набережной аккуратно


Ну так в чем проблема. Если ты ездишь в метро "против потока", или на авто не в час пик, то все нормально.
vano80
 
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