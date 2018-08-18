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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2850285128522853>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:14

  Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро


- ряды высоток стена к стене, много квартир на этажах;
- метро что есть, что нет - в часы пик там влезть нереально и будет хуже, т.к. помимо Галактики с другой стороны броварского много строится;
- железная дорога слышна, грузовые составы ходят регулярно, на любителя;
- левобережный рынок оттуда уберут, да и дорогой он, смысла в нем нет;
- качество строительства не воодушевило;
- планировки унылые а-ля советская панелька, более-менее только по углам домов, но то ж углы.
Для аренды нормально :)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:16

  vano80 написав:
  Kostia написав:Там к евровидению очень много чего изменилось и кстати до сих пор в приличном состоянии. Ощущение такое есть уже за галактикой, все что в сторону метро или набережной аккуратно


Ну так в чем проблема. Если ты ездишь в метро "против потока", или на авто не в час пик, то все нормально.

Нет проблем даже по потоку, если речь о метро. В Киеве давно нет таких давок как были раньше. Цена на 1к с кухней гостиной 23 с чем-то за квадрат с поставкой в 2 кв 2020 года, рассрочка с привязкой к доллару но без повышения по ходу строительства. При 100 оплате 10 процентов скидка
Востаннє редагувалось Kostia в Чет 29 лис, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:20

На русановке рядом садики, школы.


А вы поинтересуйтесь заполняемостью сейчас, а не после ввода в эксплуатацию 2432 квартир.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:22

  zzzzzz написав:
На русановке рядом садики, школы.


А вы поинтересуйтесь заполняемостью сейчас, а не после ввода в эксплуатацию 2432 квартир.

В вас вселился сержик?) кому нужно тот всегда найдёт
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:28

У Києві відбувся воркшоп #Либідськаїде: як можуть змінити рух Либідською площею?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/28/u- ... 2ZORBGPcSo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уважаемые эксперты, вопрос по матчасти (с): напомните, плз, что такое "чистая продажа" на вторичке? :oops:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:31

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
На русановке рядом садики, школы.


А вы поинтересуйтесь заполняемостью сейчас, а не после ввода в эксплуатацию 2432 квартир.

В вас вселился сержик?) кому нужно тот всегда найдёт


Безусловно, например частный садик. В Парковых озерах например 10 тыс.грн/мес.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:32

Рыба-сом
когда продаван не будет за вырученные деньги покупать другую хату
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:32

  Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты, вопрос по матчасти (с): напомните, плз, что такое "чистая продажа" на вторичке? :oops:


в переводе на понятный "мамой килянус", типа нет ипотек, прописаных, не альтернативная сделка без привязки к другим
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:37

  kingkongovets написав:У Києві відбувся воркшоп #Либідськаїде: як можуть змінити рух Либідською площею?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/28/u- ... 2ZORBGPcSo

Давно нужно сделать, особенно станцию электрички. Возле оушна переход через жд перекрыли забором,не сделав подземный или надземный переход. Думаю народ быстро поломает
Kostia
 
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