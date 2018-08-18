Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia написав:Разбавлю скуку. На днях был на левобережке. Приглянулся к галактике не под видом того что это муравейник и т д, а постарался понять плюсы. Их немало. До метро не больше 5 минут пешком, причём от левобережной до крещатика 8 минут, то есть 15 минут от дома до самого центра. 1 минута ходьбы большой новус. 2 минуты ходьбы - огромный бизнес центр. 3 минуты ходьбы - левобережный рынок. 7 минут ходьбы - большие трц. 7 минут ходьбы - ещё куча бизнес центров,рестораны. 10-15 минут ходьбы до красивой зелёной набережной с ресторанами, кафе. На русановке рядом садики, школы. Нравится там планировка 1к 50 с чем-то метров с кухней-гостиной. Думаю. Кто рассматривал этот комплекс? Что можете добавить кроме нытья что пробки, забиты вагоны метро
- ряды высоток стена к стене, много квартир на этажах; - метро что есть, что нет - в часы пик там влезть нереально и будет хуже, т.к. помимо Галактики с другой стороны броварского много строится; - железная дорога слышна, грузовые составы ходят регулярно, на любителя; - левобережный рынок оттуда уберут, да и дорогой он, смысла в нем нет; - качество строительства не воодушевило; - планировки унылые а-ля советская панелька, более-менее только по углам домов, но то ж углы. Для аренды нормально
Kostia написав:Там к евровидению очень много чего изменилось и кстати до сих пор в приличном состоянии. Ощущение такое есть уже за галактикой, все что в сторону метро или набережной аккуратно
Ну так в чем проблема. Если ты ездишь в метро "против потока", или на авто не в час пик, то все нормально.
Нет проблем даже по потоку, если речь о метро. В Киеве давно нет таких давок как были раньше. Цена на 1к с кухней гостиной 23 с чем-то за квадрат с поставкой в 2 кв 2020 года, рассрочка с привязкой к доллару но без повышения по ходу строительства. При 100 оплате 10 процентов скидка
Востаннє редагувалось Kostia в Чет 29 лис, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.