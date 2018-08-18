Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы. Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров. Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
Давно нужно сделать, особенно станцию электрички. Возле оушна переход через жд перекрыли забором,не сделав подземный или надземный переход. Думаю народ быстро поломает
за бывшим хладокомбинатом где сейчас оушен молл строится мостик через лыбидь был - его разобрали там люди переходя жд чуть ли не каждый месяц гибнут - переходить надо много путей, люди смотрят под ноги, а из-за поворота за путепроводом интерсити вылетает а то шо лыбидская после реконструкции станет киевской таймс сквер я давно говорю - это будущий торгово-развлекательный центр города
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.