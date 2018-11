Додано: Чет 29 лис, 2018 12:46

Kostia написав: kingkongovets написав: У Києві відбувся воркшоп #Либідськаїде: як можуть змінити рух Либідською площею?



https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/28/u- ... 2ZORBGPcSo У Києві відбувся воркшоп #Либідськаїде: як можуть змінити рух Либідською площею?

Давно нужно сделать, особенно станцию электрички. Возле оушна переход через жд перекрыли забором,не сделав подземный или надземный переход. Думаю народ быстро поломает



за бывшим хладокомбинатом где сейчас оушен молл строится мостик через лыбидь был - его разобрали

там люди переходя жд чуть ли не каждый месяц гибнут - переходить надо много путей, люди смотрят под ноги, а из-за поворота за путепроводом интерсити вылетает

а то шо лыбидская после реконструкции станет киевской таймс сквер я давно говорю - это будущий торгово-развлекательный центр города за бывшим хладокомбинатом где сейчас оушен молл строится мостик через лыбидь был - его разобралитам люди переходя жд чуть ли не каждый месяц гибнут - переходить надо много путей, люди смотрят под ноги, а из-за поворота за путепроводом интерсити вылетаета то шо лыбидская после реконструкции станет киевской таймс сквер я давно говорю - это будущий торгово-развлекательный центр города

