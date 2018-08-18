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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2850285128522853

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:45

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:Новости градостроения:\
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.
Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров.
Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
http://hronika.info/obwestvo/374171-v-kieve-razreshili-postroit-novuyu-vysotku-i-trc.html
Красота: вышел из дома в офис, поработал, устал, вышел развлёкся, сделал покупки и сразу домой. Возможно, что и бюро ритуальных услуг будет. Это социально.

Сержик, почему не нравится вам?

С чего Вы взяли, что не нравится??? Я же написал: Красота! Работа, отдых, торговля, инфраструктура-всё в одном месте. К тому же район прицентральный
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:У нас струя в стране на сегодня сейчас совершенно другая - конский штраф в пару сотен тысяч гривен, плюс премия соседям, позволят гораздо больше собрать средств.

Хоть кого-то штрафанули?
  zzzzzz написав:Модератор, предлагаю на ветке аренды устроить опрос сколько людей платит налоги с аренды )

Смысл, ответ известен наперед
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:46

Kostia Там переходить все равно неудобно было.
Mikle20
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:46

  Kostia написав:
  kingkongovets написав:У Києві відбувся воркшоп #Либідськаїде: як можуть змінити рух Либідською площею?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/28/u- ... 2ZORBGPcSo

Давно нужно сделать, особенно станцию электрички. Возле оушна переход через жд перекрыли забором,не сделав подземный или надземный переход. Думаю народ быстро поломает


за бывшим хладокомбинатом где сейчас оушен молл строится мостик через лыбидь был - его разобрали
там люди переходя жд чуть ли не каждый месяц гибнут - переходить надо много путей, люди смотрят под ноги, а из-за поворота за путепроводом интерсити вылетает
а то шо лыбидская после реконструкции станет киевской таймс сквер я давно говорю - это будущий торгово-развлекательный центр города
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А какая сейчас цена в ФК2 с окнами на Оушен, может кто-то интересовался? Хочу жить с видом на Таймс-Сквер.
airmax78
 
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