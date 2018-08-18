Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Когда гибнут люди на переходе это не повод строить забор. Это повод сделать переход безопасным. Подземный, надземный переход. Город в первую очередь для людей, особенно если это таймс сквер)
город то для людей, но шо делать с далпаепами? вы не обратили внимания шо там рядом путепровод, по которому можно спокойно перейти жд? но финалисты конкурса дарвина упорно лезут через пути, причем как правило в наушниках и глядя строго под ноги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Когда гибнут люди на переходе это не повод строить забор. Это повод сделать переход безопасным. Подземный, надземный переход. Город в первую очередь для людей, особенно если это таймс сквер)
город то для людей, но шо делать с далпаепами? вы не обратили внимания шо там рядом путепровод, по которому можно спокойно перейти жд? но финалисты конкурса дарвина упорно лезут через пути, причем как правило в наушниках и глядя строго под ноги
Рядом?) да чтоб перейти через путепровод нужно больше км в общем счёте пройти, если тебе с лыбидской на Брожка нужно. Перед тем как ставить забор нужно делать переход. Город для людей
Kostia написав:Рядом?) да чтоб перейти через путепровод нужно больше км в общем счёте пройти, если тебе с лыбидской на Брожка нужно. Перед тем как ставить забор нужно делать переход. Город для людей
ниче шо там стройка и мостик через лыбидь был аварийный из говна и палок? и откуда это надо на брожка идти шоп путепровод лишний км добавлял? у вас то от оранжа до центра полчаса пешком, то специально для вас надо рядом с путепроводом мостик через лыбидь и жд строить) для начала надо дождаться окончание строительство оушен молла, потом придет черед реконструкции лыбидской, станции городской электрички и перехода, а пока веллкам через путепровод - не развалитесь
зы: тверскую в гедройца все же переименовали - приношу соболезнования людям с дефектами дикции и слабой памятью, для которых проблема запомнить и произнести это название - жизнь боль)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Банки-банкрути накопичили нерухомості майже на 20 мільярдів Більше половини непроданого майна ліквідованих банків розташоване в столиці та Київській області.
Про це повідомили FinClub в Фонді гарантування вкладів фізосіб.
"Станом на 1 жовтня балансовий залишок нереалізованого майна всіх банків становить 19,6 млрд гривень, з них нерухоме майно та земельні ділянки - 19 млрд гривень, основні засоби - 0,6 млрд гривень", - повідомили у Фонді.
Найбільші обсяги майна банків "накопичені" в Києві і Київській область (57%).
На Донецьку область припадає 4,98% непроданого майна всіх ліквідованих банків, Одеську - 4,43%, Дніпропетровську - 2,42%, Івано-Франківську - 2,11%, а АР Крим - 2,37%.
Kostia написав:Рядом?) да чтоб перейти через путепровод нужно больше км в общем счёте пройти, если тебе с лыбидской на Брожка нужно. Перед тем как ставить забор нужно делать переход. Город для людей
ниче шо там стройка и мостик через лыбидь был аварийный из говна и палок? и откуда это надо на брожка идти шоп путепровод лишний км добавлял? у вас то от оранжа до центра полчаса пешком, то специально для вас надо рядом с путепроводом мостик через лыбидь и жд строить) для начала надо дождаться окончание строительство оушен молла, потом придет черед реконструкции лыбидской, станции городской электрички и перехода, а пока веллкам через путепровод - не развалитесь
зы: тверскую в гедройца все же переименовали - приношу соболезнования людям с дефектами дикции и проблемами с памятью - жизнь боль)
Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей.
Kostia написав:Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей.
вот вам наглядно и не надо снова ляля ни про то шо он между молом и плазой, ни про то шо там перейти негде
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.