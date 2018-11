Додано: Чет 29 лис, 2018 13:35

Kostia написав: Когда гибнут люди на переходе это не повод строить забор. Это повод сделать переход безопасным. Подземный, надземный переход. Город в первую очередь для людей, особенно если это таймс сквер)



город то для людей, но шо делать с далпаепами? вы не обратили внимания шо там рядом путепровод, по которому можно спокойно перейти жд?

город то для людей, но шо делать с далпаепами? вы не обратили внимания шо там рядом путепровод, по которому можно спокойно перейти жд?

но финалисты конкурса дарвина упорно лезут через пути, причем как правило в наушниках и глядя строго под ноги

