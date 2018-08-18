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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28532854285528562857>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:05

  airmax78 написав:

Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:10

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:

Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет

Скоро все успокоится. Правда до следующего обострения. Пусть предложат бритам гарантию платежа.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:12

  airmax78 написав:Чьи интересы там защищает "Нац корпус"? Тех, кто проинвестировал в беспредел на ГП чуть раньше?


Не, там политика, застройщик Будова - это контора Труханова и его начальства, Нацкорпус пытается валить Труханова по всем фронтам, а Гагаринское плато просто одна из точек соприкосновения.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:14

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей.


Зображення

вот вам наглядно и не надо снова ляля
ни про то шо он между молом и плазой, ни про то шо там перейти негде

Это вам не надо, смотрите между оушн плаза и парковкой
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:19

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:

Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет


На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:23

  freeze написав:
  airmax78 написав:Чьи интересы там защищает "Нац корпус"? Тех, кто проинвестировал в беспредел на ГП чуть раньше?


Не, там политика, застройщик Будова - это контора Труханова и его начальства, Нацкорпус пытается валить Труханова по всем фронтам, а Гагаринское плато просто одна из точек соприкосновения.


Вероятно перед выборами решили подоить Труханова. Хотя можно было и через полицию это сделать. странно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей.


Зображення

вот вам наглядно и не надо снова ляля
ни про то шо он между молом и плазой, ни про то шо там перейти негде

Это вам не надо, смотрите между оушн плаза и парковкой


вы тролите шоль? мостик как раз за моллом, между деревом и стрелой крана
и наглядно видно шо он рядом с путепроводом, о чем вы вообще спорите?

зы: хотя я еще месяц назад читал, шо его разобрали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:28

  freeze написав:
  airmax78 написав:Чьи интересы там защищает "Нац корпус"? Тех, кто проинвестировал в беспредел на ГП чуть раньше?


Не, там политика, застройщик Будова - это контора Труханова и его начальства, Нацкорпус пытается валить Труханова по всем фронтам, а Гагаринское плато просто одна из точек соприкосновения.

А, ну тогда присылайте номер карточного счета Нац корпуса - я их с удовольствием поддержу.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:29

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:

Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет


На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.

Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:38

  kingkongovets написав:вы тролите шоль? мостик как раз за моллом, между деревом и стрелой крана
и наглядно видно шо он рядом с путепроводом, о чем вы вообще спорите?

зы: хотя я еще месяц назад читал, шо его разобрали

Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой
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