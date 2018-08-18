Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет
Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет
Скоро все успокоится. Правда до следующего обострения. Пусть предложат бритам гарантию платежа.
Kostia написав:Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей.
вот вам наглядно и не надо снова ляля ни про то шо он между молом и плазой, ни про то шо там перейти негде
Это вам не надо, смотрите между оушн плаза и парковкой
Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.
Kostia написав:Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей.
вот вам наглядно и не надо снова ляля ни про то шо он между молом и плазой, ни про то шо там перейти негде
Это вам не надо, смотрите между оушн плаза и парковкой
вы тролите шоль? мостик как раз за моллом, между деревом и стрелой крана и наглядно видно шо он рядом с путепроводом, о чем вы вообще спорите?
зы: хотя я еще месяц назад читал, шо его разобрали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.
Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.