Додано: Чет 29 лис, 2018 15:24

Kostia написав: kingkongovets написав: Kostia написав: Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей. Там мостик в порядке, и он не возле оушн молла, а между оушн плаза и парковкой. Ширина тропы возле жд путей около 2 метров, что говорит о том что там прохожу не только я, а и сотни других людей.







вот вам наглядно и не надо снова ляля

ни про то шо он между молом и плазой, ни про то шо там перейти негде вот вам наглядно и не надо снова ляляни про то шо он между молом и плазой, ни про то шо там перейти негде

Это вам не надо, смотрите между оушн плаза и парковкой Это вам не надо, смотрите между оушн плаза и парковкой



вы тролите шоль? мостик как раз за моллом, между деревом и стрелой крана

и наглядно видно шо он рядом с путепроводом, о чем вы вообще спорите?



зы: хотя я еще месяц назад читал, шо его разобрали вы тролите шоль? мостик как раз за моллом, между деревом и стрелой кранаи наглядно видно шо он рядом с путепроводом, о чем вы вообще спорите?зы: хотя я еще месяц назад читал, шо его разобрали

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.