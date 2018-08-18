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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2853285428552856

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:39

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.

Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.


Уже есть первые ласточки в исполнительной власти , которые не спешат расчитываться с подрядчиками за выполненные работы )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так, беру свои слова по гарантированному росту ставок по депо обратно. Федрез, вроде, собирается притормозить с дальнейшим повышением учетной ставки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.

Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.


Уже есть первые ласточки в исполнительной власти , которые не спешат расчитываться с подрядчиками за выполненные работы )))

Им дадут по шапке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:46

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:

Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет

Най брити пришлють кілька есмінців з флоту Її Величності, для демонстрування прапору ватно-триколірним негідникам.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой


мы точно о мостике через лыбидь говорим?)
он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?

зы: ваще то парковок там две
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лис, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:54

  Frant написав:Най брити пришлють кілька есмінців з флоту Її Величності, для демонстрування прапору ватно-триколірним негідникам.


Бундесы отказались
Германия отказалась отправлять военные корабли в Черное море, - пресс-секретарь правительства ФРГ Зайберт
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Frant написав:Най брити пришлють кілька есмінців з флоту Її Величності, для демонстрування прапору ватно-триколірним негідникам.


Бундесы отказались
Германия отказалась отправлять военные корабли в Черное море, - пресс-секретарь правительства ФРГ Зайберт


зато они о коррупции в украине любят рассуждать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:56

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.

Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.


Уже есть первые ласточки в исполнительной власти , которые не спешат расчитываться с подрядчиками за выполненные работы )))

Такие "ласточки" были и раньше)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:04

  antey1969 написав:Такие "ласточки" были и раньше)))

Раньше это были тупо откаты, а теперь форсмажор , понимаете разницу ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:09

  antey1969 написав:Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет

Так Что? Торговый баланс выровняется?
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