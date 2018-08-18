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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:39
airmax78 написав: zzzzzz написав:
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.
Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.
Уже есть первые ласточки в исполнительной власти , которые не спешат расчитываться с подрядчиками за выполненные работы )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43
Так, беру свои слова по гарантированному росту ставок по депо обратно. Федрез, вроде, собирается притормозить с дальнейшим повышением учетной ставки.
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airmax78
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:43
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.
Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.
Уже есть первые ласточки в исполнительной власти , которые не спешат расчитываться с подрядчиками за выполненные работы )))
Им дадут по шапке.
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airmax78
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:46
antey1969 написав: airmax78 написав:
Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет
Най брити пришлють кілька есмінців з флоту Її Величності, для демонстрування прапору ватно-триколірним негідникам.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:52
Kostia написав:Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой
мы точно о мостике через лыбидь говорим?)
он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?
зы: ваще то парковок там две
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 29 лис, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:54
Frant написав:
Най брити пришлють кілька есмінців з флоту Її Величності, для демонстрування прапору ватно-триколірним негідникам.
Бундесы отказались
Германия отказалась отправлять военные корабли в Черное море, - пресс-секретарь правительства ФРГ Зайберт
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:55
zzzzzz написав: Frant написав:
Най брити пришлють кілька есмінців з флоту Її Величності, для демонстрування прапору ватно-триколірним негідникам.
Бундесы отказались
Германия отказалась отправлять военные корабли в Черное море, - пресс-секретарь правительства ФРГ Зайберт
зато они о коррупции в украине любят рассуждать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:56
zzzzzz написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
На валютной ветке вчера то же самое писали только по действиям поляков.Все хотят предоплату.
Это нормальная первая реакция. Скоро разберутся и все успокоятся и перестанут требовать предоплату.
Уже есть первые ласточки в исполнительной власти , которые не спешат расчитываться с подрядчиками за выполненные работы )))
Такие "ласточки" были и раньше)))
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antey1969
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:04
antey1969 написав:
Такие "ласточки" были и раньше)))
Раньше это были тупо откаты, а теперь форсмажор , понимаете разницу ?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:09
antey1969 написав:
Соседи по офисному центру сокрушались сегодня в курилке. Говорят, бриты прислали официальное письмо. Типа, последующие партии товара будем отгружать вам исключительно по предоплате, в связи с военным положением, которое прямо подпадает под понятие "форсмажор". Так сказать, мощный такой "подарок" перед новогодними продажами пришел. Их шеф теперь сидит и репу чешет
Так Что? Торговый баланс выровняется?
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