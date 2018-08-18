Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Балансовый остаток непроданного имущества всех обанкротившихся банков Украины составляет 19,6 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц на запрос издания Финансовый клуб.
Из них 19 млрд грн. приходится на недвижимое имущество и земельные участки, еще 600 млн грн. – на основные средства производства в виде промышленных зданий и сооружений. По состоянию на 1 октября самые большие объемы имущества банков находятся в Киеве и Киевской области – 57%.
10,6 миллиардов грн-жилой нежилой недвиж, земля.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Балансовый остаток непроданного имущества всех обанкротившихся банков Украины составляет 19,6 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц на запрос издания Финансовый клуб.
Из них 19 млрд грн. приходится на недвижимое имущество и земельные участки, еще 600 млн грн. – на основные средства производства в виде промышленных зданий и сооружений. По состоянию на 1 октября самые большие объемы имущества банков находятся в Киеве и Киевской области – 57%.
10,6 миллиардов грн-жилой нежилой недвиж, земля.
Это сопоставимо с одним средним новостроем на Печерске. Короче пыль. "Всё украдено до нас" (с)
Kostia написав:Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой
мы точно о мостике через лыбидь говорим?) он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?
зы: ваще то парковок там две
тропа-мост (не тот что на фото) напротив Гринченка 18, туда ведет дорога прямо от выхода метро вниз, меджу Оушеном и Держспоживинспекцией. Мостом это назвать сложно, но людей там достаточно ходит. А потом еще переходят автодорогу.
Kostia написав:Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой
мы точно о мостике через лыбидь говорим?) он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?
зы: ваще то парковок там две
Стоите лицом к центральному входу в оушн, поворачивает направо, за макдональдсом налево, идёте прямо, проходите между оушеном и парковкой которая будет справа и тупо упираетесь в мост, он над лыбедью. Если не найдёте, пишите в лс, покажу)
Балансовый остаток непроданного имущества всех обанкротившихся банков Украины составляет 19,6 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц на запрос издания Финансовый клуб.
Из них 19 млрд грн. приходится на недвижимое имущество и земельные участки, еще 600 млн грн. – на основные средства производства в виде промышленных зданий и сооружений. По состоянию на 1 октября самые большие объемы имущества банков находятся в Киеве и Киевской области – 57%.
10,6 миллиардов грн-жилой нежилой недвиж, земля.
Это сопоставимо с одним средним новостроем на Печерске. Короче пыль. "Всё украдено до нас" (с)
Но на цены при таких низких покупках повлиять может.