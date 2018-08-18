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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28552856285728582859>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:12

UA

1.Складские запасы сократятся.
2.Будут брать кредиты , затраты увеличаться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:19

  zzzzzz написав:UA

1.Складские запасы сократятся.
2.Будут брать кредиты , затраты увеличаться.

Азохен вэй!
И шо? Это не приведет к сокращению импорта?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:21

Информация:
Балансовый остаток непроданного имущества всех обанкротившихся банков Украины составляет 19,6 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц на запрос издания Финансовый клуб.

Из них 19 млрд грн. приходится на недвижимое имущество и земельные участки, еще 600 млн грн. – на основные средства производства в виде промышленных зданий и сооружений.
По состоянию на 1 октября самые большие объемы имущества банков находятся в Киеве и Киевской области – 57%.

10,6 миллиардов грн-жилой нежилой недвиж, земля.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:24

  UA написав:
  zzzzzz написав:UA

1.Складские запасы сократятся.
2.Будут брать кредиты , затраты увеличаться.

Азохен вэй!
И шо? Это не приведет к сокращению импорта?


Ну если складские запасы будут сокращаться значит новые поступления будут замедляться )
Кратковременно да, импорт сократится .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:30

  Serg-ik написав:Информация:
Балансовый остаток непроданного имущества всех обанкротившихся банков Украины составляет 19,6 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц на запрос издания Финансовый клуб.

Из них 19 млрд грн. приходится на недвижимое имущество и земельные участки, еще 600 млн грн. – на основные средства производства в виде промышленных зданий и сооружений.
По состоянию на 1 октября самые большие объемы имущества банков находятся в Киеве и Киевской области – 57%.

10,6 миллиардов грн-жилой нежилой недвиж, земля.

Это сопоставимо с одним средним новостроем на Печерске.
Короче пыль.
"Всё украдено до нас" (с)
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:31

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой


мы точно о мостике через лыбидь говорим?)
он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?

зы: ваще то парковок там две

тропа-мост (не тот что на фото) напротив Гринченка 18, туда ведет дорога прямо от выхода метро вниз, меджу Оушеном и Держспоживинспекцией. Мостом это назвать сложно, но людей там достаточно ходит. А потом еще переходят автодорогу.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:39

https://censor.net.ua/video_news/309973 ... ohrannikov

Видео с месиловом в Одессе
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:52

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой


мы точно о мостике через лыбидь говорим?)
он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?

зы: ваще то парковок там две

Стоите лицом к центральному входу в оушн, поворачивает направо, за макдональдсом налево, идёте прямо, проходите между оушеном и парковкой которая будет справа и тупо упираетесь в мост, он над лыбедью. Если не найдёте, пишите в лс, покажу)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:59

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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:05

  UA написав:
  Serg-ik написав:Информация:
Балансовый остаток непроданного имущества всех обанкротившихся банков Украины составляет 19,6 млрд грн. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физлиц на запрос издания Финансовый клуб.

Из них 19 млрд грн. приходится на недвижимое имущество и земельные участки, еще 600 млн грн. – на основные средства производства в виде промышленных зданий и сооружений.
По состоянию на 1 октября самые большие объемы имущества банков находятся в Киеве и Киевской области – 57%.

10,6 миллиардов грн-жилой нежилой недвиж, земля.

Это сопоставимо с одним средним новостроем на Печерске.
Короче пыль.
"Всё украдено до нас" (с)

Но на цены при таких низких покупках повлиять может.
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