Додано: Чет 29 лис, 2018 17:11

Kostia написав: kingkongovets написав: Kostia написав: Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой



мы точно о мостике через лыбидь говорим?)

он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?



зы: ваще то парковок там две мы точно о мостике через лыбидь говорим?)он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?зы: ваще то парковок там две

Стоите лицом к центральному входу в оушн, поворачивает направо, за макдональдсом налево, идёте прямо, проходите между оушеном и парковкой которая будет справа и тупо упираетесь в мост, он над лыбедью. Если не найдёте, пишите в лс, покажу) Стоите лицом к центральному входу в оушн, поворачивает направо, за макдональдсом налево, идёте прямо, проходите между оушеном и парковкой которая будет справа и тупо упираетесь в мост, он над лыбедью. Если не найдёте, пишите в лс, покажу)



вот пешеходный мостик о котором я говорил и он как я и говорил - разобран

походу вы о нем никогда и не знали











а то о чем говорили вы - технологический трап без парапета, ведущий в никуда)

уже второй раз киксуете и оба раза пытаетесь умничать) вот пешеходный мостик о котором я говорил и он как я и говорил - разобранпоходу вы о нем никогда и не зналиа то о чем говорили вы - технологический трап без парапета, ведущий в никуда)уже второй раз киксуете и оба раза пытаетесь умничать)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.