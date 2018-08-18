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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2856285728582859>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:06

Депутаты узаконили строительство жилого комплекса на ул. Николая Закревского, 42, в Деснянском районе.
Такое решение было принято на пленарном заседании Киевсовета, передает СтройОбзор.

Так, Киевсовет утвердил проект землеустройства земельного участка площадью 1,3 га и передал его обслуживающему кооперативу "Жилищно-строительный кооператив "Наша жемчужина" в аренду на 5 лет.

Строительство дома было начато компанией скандально известного застройщика Анатолия Войцеховского.

В решении Киевсовета речь идет об обеспечении около 400 семей подачей воды и энергоснабжением. На сегодняшний день часть домов жилого комплекса уже введена в эксплуатацию и находится в собственности жителей. Решение позволит завершить строительство.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:07

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  Frant написав:Най брити пришлють кілька есмінців з флоту Її Величності, для демонстрування прапору ватно-триколірним негідникам.


Бундесы отказались
Германия отказалась отправлять военные корабли в Черное море, - пресс-секретарь правительства ФРГ Зайберт


зато они о коррупции в украине любят рассуждать


Не розумію чому ще німцям не продали гтс.
Необхідно продати, і хай німці парять собі мозок чим її вантажити.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Походу вы только с фотки это место знаете, мост между оушн плаза и парковкой


мы точно о мостике через лыбидь говорим?)
он там как раз над впадением в лыбидь совки, вы не знали?

зы: ваще то парковок там две

Стоите лицом к центральному входу в оушн, поворачивает направо, за макдональдсом налево, идёте прямо, проходите между оушеном и парковкой которая будет справа и тупо упираетесь в мост, он над лыбедью. Если не найдёте, пишите в лс, покажу)


вот пешеходный мостик о котором я говорил и он как я и говорил - разобран
походу вы о нем никогда и не знали


Зображення
Зображення

а то о чем говорили вы - технологический трап без парапета, ведущий в никуда)
уже второй раз киксуете и оба раза пытаетесь умничать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:14

  Первый написав:
Не розумію чому ще німцям не продали гтс.
Необхідно продати, і хай німці парять собі мозок чим її вантажити.

Немцы не привыкли платить лошадиные откаты за долю в ГТС, а по другому у нас никак. Наверно, поэтому дойчи так настойчиво требуют искоренить коррупцию в Украине)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Первый написав:
Не розумію чому ще німцям не продали гтс.
Необхідно продати, і хай німці парять собі мозок чим її вантажити.

Немцы не привыкли платить лошадиные откаты за долю в ГТС, а по другому у нас никак. Наверно, поэтому дойчи так настойчиво требуют искоренить коррупцию в Украине)))


ага, они их токо получать от газпрома привыкли
блин, когда же вы научитесь головой думать, а не повторять ольгинские штампы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:17

  kingkongovets написав:вот пешеходный мостик о котором я говорил и он как я и говорил - разобран
походу вы о нем никогда и не знали


Зображення
Зображення

а то о чем говорили вы - технологический трап без парапета, ведущий в никуда)
уже второй раз киксуете и оба раза пытаетесь умничать)

Нет, вы не правы, тот о котором говорю я намного шире и удобнее, через него большинство людей ходит. Я ту местность в отличие от вас не по фото видел
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Нет, вы не правы, тот о котором говорю я намного шире и удобнее, через него большинство людей ходит. Я ту местность в отличие от вас не по фото видел


тут детство мое прошло, вы мне рассказывать будете про фото?)
вы в каком году в киев приехали?

зы: там специально шоп вы и «сотни других людей» не лезли под поезд и колеса авто поставили забор, там мусорник как раз стоит и крысы врассыпную прыгают - я тока шо туда спецом заезжал
«большинство людей ходит»- фантазер)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лис, 2018 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:20

kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:22

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Нет, вы не правы, тот о котором говорю я намного шире и удобнее, через него большинство людей ходит. Я ту местность в отличие от вас не по фото видел


тут детство мое прошло, вы мне рассказывать будете про фото?)
вы в каком году в киев приехали?

Прошло детство и вы не знаете где перейти через лыбидь?) я в отличие от вас телег не наблюдал в 80 годах) родился в Киеве
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  kingkongovets написав:
Kostia написав:Нет, вы не правы, тот о котором говорю я намного шире и удобнее, через него большинство людей ходит. Я ту местность в отличие от вас не по фото видел


тут детство мое прошло, вы мне рассказывать будете про фото?)
вы в каком году в киев приехали?

Прошло детство и вы не знаете где перейти через лыбидь?) я в отличие от вас телег не наблюдал в 80 годах) родился в Киеве


вы отмотайте назад и вспомните о чем изначально дискуссия началась - я поделился ссылкой о том как хотят реконструировать лыбидскую, вы начали жаловаться шо вам дескать забор на пути поставили, а я ответил шо нехер бегать через пути, если рядом путепровод
вспомнили?
я даже подумать не мог шо нормальный человек попрется даже не через пешеходный мостик, упирающийся в переход на гринченко, а тупо через трап вникуда
и вы мне после этого закидыааете шо я не знаю как лыбидь перейти?)

зы: не знаю сколько вам было в 80е, но я крестьян на телегах возле владимирского прекрасно помню, как помню и ваш увенчанный лайками обзор оранжа, где вы писали шо от него пешком до центра 30 минут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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