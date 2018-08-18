Додано: Чет 29 лис, 2018 17:37

Kostia написав: kingkongovets написав: Kostia написав: Нет, вы не правы, тот о котором говорю я намного шире и удобнее, через него большинство людей ходит. Я ту местность в отличие от вас не по фото видел



тут детство мое прошло, вы мне рассказывать будете про фото?)

вы в каком году в киев приехали? тут детство мое прошло, вы мне рассказывать будете про фото?)вы в каком году в киев приехали?

Прошло детство и вы не знаете где перейти через лыбидь?) я в отличие от вас телег не наблюдал в 80 годах) родился в Киеве Прошло детство и вы не знаете где перейти через лыбидь?) я в отличие от вас телег не наблюдал в 80 годах) родился в Киеве

вы отмотайте назад и вспомните о чем изначально дискуссия началась - я поделился ссылкой о том как хотят реконструировать лыбидскую, вы начали жаловаться шо вам дескать забор на пути поставили, а я ответил шо нехер бегать через пути, если рядом путепроводвспомнили?я даже подумать не мог шо нормальный человек попрется даже не через пешеходный мостик, упирающийся в переход на гринченко, а тупо через трап вникудаи вы мне после этого закидыааете шо я не знаю как лыбидь перейти?)зы: не знаю сколько вам было в 80е, но я крестьян на телегах возле владимирского прекрасно помню, как помню и ваш увенчанный лайками обзор оранжа, где вы писали шо от него пешком до центра 30 минут