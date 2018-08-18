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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40
antey1969 написав:kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино
Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))
Мне повезло, у меня сразу два статуса))
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:43
kingkongovets написав: Kostia написав: kingkongovets написав:
тут детство мое прошло, вы мне рассказывать будете про фото?)
вы в каком году в киев приехали?
Прошло детство и вы не знаете где перейти через лыбидь?) я в отличие от вас телег не наблюдал в 80 годах) родился в Киеве
вы отмотайте назад и вспомните о чем изначально дискуссия началась - я поделился ссылкой о том как хотят реконструировать лыбидскую, вы начали жаловаться шо вам дескать забор на пути поставили, а я ответил шо нехер бегать через пути, если рядом путепровод
вспомнили?
я даже подумать не мог шо нормальный человек попрется даже не через пешеходный мостик, упирающийся в переход на гринченко, а тупо через трап вникуда
и вы мне после этого закидыааете шо я не знаю как лыбидь перейти?)
зы: не знаю сколько вам было в 80е, но я крестьян на телегах возле владимирского прекрасно помню, как помню и ваш увенчанный лайками обзор оранжа, где вы писали шо от него пешком до центра 30 минут
Я прекрасно помню как стебали вас насчёт телег на Горького) я точно не могу знать, так как в 80 х на Горького ещё не был)
По сути никто не жаловался, написал по факту как дятлы перекрыли проход не сделав перехода. Вникуда это только ваше мнение, а тропа шириной в пару метров показатель того что это совсем не в никуда и там ходят сотни людей, которые нормальные, в отличие от тех кто строит заборы не построив перехода.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:43
zzzzzz написав: antey1969 написав:kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино
Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))
Мне повезло, у меня сразу два статуса))
все это было бы очень смешно, если бы не то, к чему этот юмор привел 100 лет назад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:50
Kostia написав:Я прекрасно помню как стебали вас насчёт телег на Горького) я точно не могу знать, так как в 80 х на Горького ещё не был)
По сути никто не жаловался, написал по факту как дятлы перекрыли проход не сделав перехода. Вникуда это только ваше мнение, а тропа шириной в пару метров показатель того что это совсем не в никуда и там ходят сотни людей, которые нормальные, в отличие от тех кто строит заборы не построив перехода.
«дятлам» просто надоело смывать с путей кишки «нормальных людей», которые там гибнут ежемесячно,
нормальные люди не рискуют жизнью ради пары сэкономленных минут
а далпаепов у нас не то шо сотни - миллионы, но это не значит шо им надо потакать
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 29 лис, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:50
antey1969 написав: Первый написав:
Не розумію чому ще німцям не продали гтс.
Необхідно продати, і хай німці парять собі мозок чим її вантажити.
Немцы не привыкли платить лошадиные откаты за долю в ГТС, а по другому у нас никак. Наверно, поэтому дойчи так настойчиво требуют искоренить коррупцию в Украине)))
Не смішно. Німці легко їх записують в витрати і знижують суму до оподаткування.
Не вірите?
Почитайте про сіменс:-)
Всім процвітання!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:51
kingkongovets написав: zzzzzz написав: antey1969 написав:kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино
Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))
Мне повезло, у меня сразу два статуса))
все это было бы очень смешно, если бы не то, к чему этот юмор привел 100 лет назад
О да, там кстати в вашей любимой группе недавно шикарный пост появился о том как великая британия перестала быть великой после борьбы с коррупцией, и о том какой великий Китай не смотря на коррупцию)
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:52
Первый написав: antey1969 написав: Первый написав:
Не розумію чому ще німцям не продали гтс.
Необхідно продати, і хай німці парять собі мозок чим її вантажити.
Немцы не привыкли платить лошадиные откаты за долю в ГТС, а по другому у нас никак. Наверно, поэтому дойчи так настойчиво требуют искоренить коррупцию в Украине)))
Не смішно. Німці легко їх записують в витрати і знижують суму до оподаткування.
Не вірите?
Почитайте про сіменс:-)
та то мабуть ворожі інсінуації, бо вони ж святі, а корупція - то виключно український винахід
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:54
zzzzzz написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав:
[quote="4512592:antey1969"]kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино
Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))
Мне повезло, у меня сразу два статуса))
все это было бы очень смешно, если бы не то, к чему этот юмор привел 100 лет назад
О да, там кстати в вашей любимой группе недавно шикарный пост появился о том как великая британия перестала быть великой после борьбы с коррупцией, и о том какой великий Китай не смотря на коррупцию)[/quote]
вы бетоноголовый шоль?
при чем здесь китай и британия? речь идет о скором будущем нас и наших детей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:58
kingkongovets написав:
Kostia написав:Я прекрасно помню как стебали вас насчёт телег на Горького) я точно не могу знать, так как в 80 х на Горького ещё не был)
По сути никто не жаловался, написал по факту как дятлы перекрыли проход не сделав перехода. Вникуда это только ваше мнение, а тропа шириной в пару метров показатель того что это совсем не в никуда и там ходят сотни людей, которые нормальные, в отличие от тех кто строит заборы не построив перехода.
«дятлам» просто надоело смывать с путей кишки «нормальных людей», которые там гибнут ежемесячно,
нормальные люди не рискуют жизнью ради пары сэкономленных минут
а далпаепов у нас не то шо сотни - миллионы, но это не значит шо им надо потакать
Согласен, далпаепам делающим заборы потакать не нужно, поэтому сначала переход, потом забор, как делают нормальные проектировщик.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:07
Ккц вот что мне нравится в вас, так это уроаень дискуссии. Если что не так, сразу дол.п.аеп , итиот, зра.оеп, ольгинец))
Живите своим умом!
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