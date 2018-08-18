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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2857285828592860>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40

  antey1969 написав:kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино :lol:

Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))

Мне повезло, у меня сразу два статуса))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:43

  kingkongovets написав:
Kostia написав:
  kingkongovets написав:тут детство мое прошло, вы мне рассказывать будете про фото?)
вы в каком году в киев приехали?

Прошло детство и вы не знаете где перейти через лыбидь?) я в отличие от вас телег не наблюдал в 80 годах) родился в Киеве


вы отмотайте назад и вспомните о чем изначально дискуссия началась - я поделился ссылкой о том как хотят реконструировать лыбидскую, вы начали жаловаться шо вам дескать забор на пути поставили, а я ответил шо нехер бегать через пути, если рядом путепровод
вспомнили?
я даже подумать не мог шо нормальный человек попрется даже не через пешеходный мостик, упирающийся в переход на гринченко, а тупо через трап вникуда
и вы мне после этого закидыааете шо я не знаю как лыбидь перейти?)

зы: не знаю сколько вам было в 80е, но я крестьян на телегах возле владимирского прекрасно помню, как помню и ваш увенчанный лайками обзор оранжа, где вы писали шо от него пешком до центра 30 минут

Я прекрасно помню как стебали вас насчёт телег на Горького) я точно не могу знать, так как в 80 х на Горького ещё не был)
По сути никто не жаловался, написал по факту как дятлы перекрыли проход не сделав перехода. Вникуда это только ваше мнение, а тропа шириной в пару метров показатель того что это совсем не в никуда и там ходят сотни людей, которые нормальные, в отличие от тех кто строит заборы не построив перехода.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  antey1969 написав:kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино :lol:

Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))

Мне повезло, у меня сразу два статуса))


все это было бы очень смешно, если бы не то, к чему этот юмор привел 100 лет назад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Я прекрасно помню как стебали вас насчёт телег на Горького) я точно не могу знать, так как в 80 х на Горького ещё не был)
По сути никто не жаловался, написал по факту как дятлы перекрыли проход не сделав перехода. Вникуда это только ваше мнение, а тропа шириной в пару метров показатель того что это совсем не в никуда и там ходят сотни людей, которые нормальные, в отличие от тех кто строит заборы не построив перехода.


«дятлам» просто надоело смывать с путей кишки «нормальных людей», которые там гибнут ежемесячно,
нормальные люди не рискуют жизнью ради пары сэкономленных минут
а далпаепов у нас не то шо сотни - миллионы, но это не значит шо им надо потакать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лис, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:50

  antey1969 написав:
  Первый написав:
Не розумію чому ще німцям не продали гтс.
Необхідно продати, і хай німці парять собі мозок чим її вантажити.

Немцы не привыкли платить лошадиные откаты за долю в ГТС, а по другому у нас никак. Наверно, поэтому дойчи так настойчиво требуют искоренить коррупцию в Украине)))



:-)

Не смішно. Німці легко їх записують в витрати і знижують суму до оподаткування.
Не вірите?
Почитайте про сіменс:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:51

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  antey1969 написав:kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино :lol:

Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))

Мне повезло, у меня сразу два статуса))


все это было бы очень смешно, если бы не то, к чему этот юмор привел 100 лет назад


О да, там кстати в вашей любимой группе недавно шикарный пост появился о том как великая британия перестала быть великой после борьбы с коррупцией, и о том какой великий Китай не смотря на коррупцию)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  antey1969 написав:
  Первый написав:
Не розумію чому ще німцям не продали гтс.
Необхідно продати, і хай німці парять собі мозок чим її вантажити.

Немцы не привыкли платить лошадиные откаты за долю в ГТС, а по другому у нас никак. Наверно, поэтому дойчи так настойчиво требуют искоренить коррупцию в Украине)))



:-)

Не смішно. Німці легко їх записують в витрати і знижують суму до оподаткування.
Не вірите?
Почитайте про сіменс:-)


та то мабуть ворожі інсінуації, бо вони ж святі, а корупція - то виключно український винахід
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:[quote="4512592:antey1969"]kingkongovets
Попробую объяснить...
Смайлик или три закрытые скобки в конце сообщения как бы подразумевают, что это была шутка. По крайней мере, так принято у нас в Ольгино :lol:

Суровый мен ККЦ не шутит, у него или зрад.еп или тупой)))

Мне повезло, у меня сразу два статуса))


все это было бы очень смешно, если бы не то, к чему этот юмор привел 100 лет назад


О да, там кстати в вашей любимой группе недавно шикарный пост появился о том как великая британия перестала быть великой после борьбы с коррупцией, и о том какой великий Китай не смотря на коррупцию)[/quote]

вы бетоноголовый шоль?
при чем здесь китай и британия? речь идет о скором будущем нас и наших детей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:58

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Я прекрасно помню как стебали вас насчёт телег на Горького) я точно не могу знать, так как в 80 х на Горького ещё не был)
По сути никто не жаловался, написал по факту как дятлы перекрыли проход не сделав перехода. Вникуда это только ваше мнение, а тропа шириной в пару метров показатель того что это совсем не в никуда и там ходят сотни людей, которые нормальные, в отличие от тех кто строит заборы не построив перехода.


«дятлам» просто надоело смывать с путей кишки «нормальных людей», которые там гибнут ежемесячно,
нормальные люди не рискуют жизнью ради пары сэкономленных минут
а далпаепов у нас не то шо сотни - миллионы, но это не значит шо им надо потакать

Согласен, далпаепам делающим заборы потакать не нужно, поэтому сначала переход, потом забор, как делают нормальные проектировщик.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:07

Ккц вот что мне нравится в вас, так это уроаень дискуссии. Если что не так, сразу дол.п.аеп , итиот, зра.оеп, ольгинец))
Живите своим умом!
zzzzzz
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