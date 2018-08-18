RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2857285828592860

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії.
Перед другим туром виборів президента у них.
"....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны."
І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв.
Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13591
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вас рассужу. Фотографии мне не понравились. Выглядит мрачно. Там дадут по голове, сбросят в Лыбедь и найдут тебя через неделю где-нибудь в километре ниже по течению, если вообще найдут. Такого на задворках Таймс Сквер быть не должно. Плюс от Лыбеди, я слышал, идет не очень приятный запах. Поэтому всю эту территорию надо закрыть на реконструкцию.
airmax78
 
Повідомлень: 26955
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:21

  Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії.
Перед другим туром виборів президента у них.
"....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны."
І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв.
Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!


Так один из кандидатов уже пообешал газ в 2 раза снизить.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29297
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2872 раз.
Подякували: 4764 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:23

  Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії.
Перед другим туром виборів президента у них.
"....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны."
І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв.
Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!

У нас долги и так всем прощают - этим в Украине никого не удивить. А вот ипотеку без первого взноса под 3% годовых обещает только один кандидатка. Всі голосуємо за її.
airmax78
 
Повідомлень: 26955
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:25

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії.
Перед другим туром виборів президента у них.
"....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны."
І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв.
Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!


Так один из кандидатов уже пообешал газ в 2 раза снизить.

Ей противостоит мастер спорта международного класса по обещаниям. Так что заруба по обещаниям в следующем году будет знатной.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7568
З нами з: 30.11.11
Подякував: 756 раз.
Подякували: 1802 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:29

  airmax78 написав:
  Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії.
Перед другим туром виборів президента у них.
"....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны."
І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв.
Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!

У нас долги и так всем прощают - этим в Украине никого не удивить. А вот ипотеку без первого взноса под 3% годовых обещает только один кандидатка. Всі голосуємо за її.


Хочу як в грузії, щоб з приватного фонду. Щоб олігарх. Не за рахунок держави.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13591
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:53

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії.
Перед другим туром виборів президента у них.
"....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны."
І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв.
Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!

У нас долги и так всем прощают - этим в Украине никого не удивить. А вот ипотеку без первого взноса под 3% годовых обещает только один кандидатка. Всі голосуємо за її.


Хочу як в грузії, щоб з приватного фонду. Щоб олігарх. Не за рахунок держави.

Ну дивиться, передвиборча кампанія вони не з бюджету ж фінансується. Звідки - то вона вважає не повинно нікого турбувати. В АТБ касири у вільний час вже читають паспорт продукту "Іпотека 3%" (протягом першого року дії програми, заради задоволення високого попиту, оформлення іпотеки планується безпосередньо на касах в АТБ). Охоронці між собою обговорюють як візьмуть по 3 однушки в Багговутівському здадуть в оренду і більше ніколи не будуть працювати.
airmax78
 
Повідомлень: 26955
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2857285828592860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1209, 1210, 1211
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12108 2129069
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 15:57
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1588
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.