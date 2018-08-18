Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії. Перед другим туром виборів президента у них. "....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны." І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв. Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!
Я вас рассужу. Фотографии мне не понравились. Выглядит мрачно. Там дадут по голове, сбросят в Лыбедь и найдут тебя через неделю где-нибудь в километре ниже по течению, если вообще найдут. Такого на задворках Таймс Сквер быть не должно. Плюс от Лыбеди, я слышал, идет не очень приятный запах. Поэтому всю эту территорию надо закрыть на реконструкцию.
Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії. Перед другим туром виборів президента у них. "....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны." І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв. Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!
Так один из кандидатов уже пообешал газ в 2 раза снизить.
Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії. Перед другим туром виборів президента у них. "....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны." І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв. Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!
У нас долги и так всем прощают - этим в Украине никого не удивить. А вот ипотеку без первого взноса под 3% годовых обещает только один кандидатка. Всі голосуємо за її.
Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії. Перед другим туром виборів президента у них. "....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны." І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв. Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!
Так один из кандидатов уже пообешал газ в 2 раза снизить.
Ей противостоит мастер спорта международного класса по обещаниям. Так что заруба по обещаниям в следующем году будет знатной.
Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії. Перед другим туром виборів президента у них. "....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны." І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв. Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!
У нас долги и так всем прощают - этим в Украине никого не удивить. А вот ипотеку без первого взноса под 3% годовых обещает только один кандидатка. Всі голосуємо за її.
Хочу як в грузії, щоб з приватного фонду. Щоб олігарх. Не за рахунок держави.
Первый написав:Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії. Перед другим туром виборів президента у них. "....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны." І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв. Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!
У нас долги и так всем прощают - этим в Украине никого не удивить. А вот ипотеку без первого взноса под 3% годовых обещает только один кандидатка. Всі голосуємо за її.
Хочу як в грузії, щоб з приватного фонду. Щоб олігарх. Не за рахунок держави.
Ну дивиться, передвиборча кампанія вони не з бюджету ж фінансується. Звідки - то вона вважає не повинно нікого турбувати. В АТБ касири у вільний час вже читають паспорт продукту "Іпотека 3%" (протягом першого року дії програми, заради задоволення високого попиту, оформлення іпотеки планується безпосередньо на касах в АТБ). Охоронці між собою обговорюють як візьмуть по 3 однушки в Багговутівському здадуть в оренду і більше ніколи не будуть працювати.