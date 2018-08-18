Додано: Чет 29 лис, 2018 18:15

Ось би наші політики так робили як в демократичній грузії.

Перед другим туром виборів президента у них.

"....и, конечно, самым щедрым жестом стало решение премьер-министра Грузии до нового года закрыть задолженность всем банковским должникам, которые внесены в «черный» список. Причем это будет сделано не за счет бюджета, а из средств благотворительного фонда «Карту», учредителем которого является не кто иной, как Иванишвили. Речь идет более чем о 563 миллионах долларов, которые покроют долги почти 700 тысяч граждан страны."

І. Кандидат виграв! Хоч перший тур і майже програв.

Даєш в Україні обіцянку по першому внеску за квартиру до 1 травня 2019 року!

Всім процвітання!