Додано: Чет 29 лис, 2018 19:17

zzzzzz написав: Ккц вот что мне нравится в вас, так это уроаень дискуссии. Если что не так, сразу дол.п.аеп , итиот, зра.оеп, ольгинец))



ага, давно уже бисер перед свиньями метать лень, года с 2014го ага, давно уже бисер перед свиньями метать лень, года с 2014го

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.