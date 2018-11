Додано: Чет 29 лис, 2018 19:53

vano80 написав: kingkongovets написав:

я считаю шо вильнолюдям не стоит мешать участвовать в конкурсе дарвина, машинистов вот только жалко - говорят у них потом психологические травмы я считаю шо вильнолюдям не стоит мешать участвовать в конкурсе дарвина, машинистов вот только жалко - говорят у них потом психологические травмы



Конг, к чему этот спор. Можна увидеть сообщения о гибели людей на этом участке дороги?

Ну или другую статистику по этому месту?

Сам неоднократно перебирался по этим двум мостикам через мутный поток. Конг, к чему этот спор. Можна увидеть сообщения о гибели людей на этом участке дороги?Ну или другую статистику по этому месту?Сам неоднократно перебирался по этим двум мостикам через мутный поток.



а шо, в гугле вас забанили?

вот последние



https://www.segodnya.ua/amp/na-demeevke ... 83106.html



https://kiev.informator.ua/2018/06/17/v ... -chelovek/



https://vesti-ukr.com/amp/234784--v-kie ... -na-chasti



и там такое постоянно а шо, в гугле вас забанили?вот последниеи там такое постоянно

