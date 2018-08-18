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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2859286028612862>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:47

  Рыба-сом написав:Так? => http://ipress.ua/news/poroshenko_ne_str ... 60596.html

Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:51

  kingkongovets написав:
я считаю шо вильнолюдям не стоит мешать участвовать в конкурсе дарвина, машинистов вот только жалко - говорят у них потом психологические травмы


Конг, к чему этот спор. Можна увидеть сообщения о гибели людей на этом участке дороги?
Ну или другую статистику по этому месту?
Сам неоднократно перебирался по этим двум мостикам через мутный поток.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:
я считаю шо вильнолюдям не стоит мешать участвовать в конкурсе дарвина, машинистов вот только жалко - говорят у них потом психологические травмы


Конг, к чему этот спор. Можна увидеть сообщения о гибели людей на этом участке дороги?
Ну или другую статистику по этому месту?
Сам неоднократно перебирался по этим двум мостикам через мутный поток.


а шо, в гугле вас забанили?
вот последние

https://www.segodnya.ua/amp/na-demeevke ... 83106.html

https://kiev.informator.ua/2018/06/17/v ... -chelovek/

https://vesti-ukr.com/amp/234784--v-kie ... -na-chasti

и там такое постоянно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:18

  antey1969 написав:Ей противостоит мастер спорта международного класса по обещаниям. Так что заруба по обещаниям в следующем году будет знатной.

Хуже если вона начнёт выполнять обещания. И тогда точно новый курс, как в её рекламке
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:32

От КЛО пришла СМС-скидка на любой бензин в размере 5 грн на литр :shock:
Чего это они так психанули?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:34

  hume написав:
  antey1969 написав:Ей противостоит мастер спорта международного класса по обещаниям. Так что заруба по обещаниям в следующем году будет знатной.

Хуже если вона начнёт выполнять обещания. И тогда точно новый курс, как в её рекламке

Новый валютный курс и истерика будет даже если Воная не станет выполнять обещания. У нее просто такой ПМС-стиль работы.
И не дай бог, кто заболеет грипом.)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://forum.autoua.net/showthreaded.ph ... age=0&vc=1

А говорили что ЮА не интересна для гастриков))
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:55

  antey1969 написав:От КЛО пришла СМС-скидка на любой бензин в размере 5 грн на литр :shock:
Чего это они так психанули?


Можно и без sms. Завтра с 14.00 до 02.00 субботы всем наливают. Да и на WOG такое же щедрое предложение, только с 21.00 30.11 до 06.00 01.12...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:56

Здесь будет город-парк :)
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_novosti/patriotika
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:09

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Так? => http://ipress.ua/news/poroshenko_ne_str ... 60596.html

Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.

Про ПВО как-то мимо меня прошло. Погуглю.
Но я вообще о другом: Первый грузинам завидовал, а у нас, оказывается, уже усьо это есть ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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