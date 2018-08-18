Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:47
Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.
airmax78
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:51
kingkongovets написав:
я считаю шо вильнолюдям не стоит мешать участвовать в конкурсе дарвина, машинистов вот только жалко - говорят у них потом психологические травмы
Конг, к чему этот спор. Можна увидеть сообщения о гибели людей на этом участке дороги?
Ну или другую статистику по этому месту?
Сам неоднократно перебирался по этим двум мостикам через мутный поток.
vano80
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:53
vano80 написав: kingkongovets написав:
я считаю шо вильнолюдям не стоит мешать участвовать в конкурсе дарвина, машинистов вот только жалко - говорят у них потом психологические травмы
Конг, к чему этот спор. Можна увидеть сообщения о гибели людей на этом участке дороги?
Ну или другую статистику по этому месту?
Сам неоднократно перебирался по этим двум мостикам через мутный поток.
а шо, в гугле вас забанили?
вот последние
https://www.segodnya.ua/amp/na-demeevke ... 83106.html https://kiev.informator.ua/2018/06/17/v ... -chelovek/ https://vesti-ukr.com/amp/234784--v-kie ... -na-chasti
и там такое постоянно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:18
antey1969 написав:
Ей противостоит мастер спорта международного класса по обещаниям. Так что заруба по обещаниям в следующем году будет знатной.
Хуже если вона начнёт выполнять обещания. И тогда точно новый курс, как в её рекламке
hume
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:32
От КЛО пришла СМС-скидка на любой бензин в размере 5 грн на литр
Чего это они так психанули?
antey1969
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:34
hume написав: antey1969 написав:
Ей противостоит мастер спорта международного класса по обещаниям. Так что заруба по обещаниям в следующем году будет знатной.
Хуже если вона начнёт выполнять обещания. И тогда точно новый курс, как в её рекламке
Новый валютный курс и истерика будет даже если Воная не станет выполнять обещания. У нее просто такой ПМС-стиль работы.
И не дай бог, кто заболеет грипом.)))
antey1969
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:53
alkasander
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:55
antey1969 написав:
От КЛО пришла СМС-скидка на любой бензин в размере 5 грн на литр
Чего это они так психанули?
Можно и без sms. Завтра с 14.00 до 02.00 субботы всем наливают. Да и на WOG такое же щедрое предложение, только с 21.00 30.11 до 06.00 01.12...
Anadonta
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:56
Mazay256
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Додано: Чет 29 лис, 2018 21:09
airmax78 написав:
Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.
Про ПВО как-то мимо меня прошло. Погуглю.
Но я вообще о другом: Первый грузинам завидовал, а у нас, оказывается, уже усьо это есть
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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