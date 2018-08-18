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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:38
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.
Про ПВО как-то мимо меня прошло. Погуглю.
Но я вообще о другом: Первый грузинам завидовал, а у нас, оказывается, уже усьо это есть
Я пока свой первый стояк однушек в ипотеку 3% не оформлю - в счастье не поверю.
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airmax78
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:16
Привет Прохожему. Не прошло и полгода, как меня выпустили из бана.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:24
antey1969 написав:
От КЛО пришла СМС-скидка на любой бензин в размере 5 грн на литр
Чего это они так психанули?
Там самое смешное что скидка только в пятницу с 14:00 до 02:00 субботы ))
Это вместо того что-бы снизить цены они из себя супер продаванов строят ))
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:25
airmax78 написав:
Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.
Всегда проще заявить о том что в принципе не реально проверить )))
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:33
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.
Всегда проще заявить о том что в принципе не реально проверить )))
В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
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freeze
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:38
freeze написав:
В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
Да, я в курсе, все в дом, все в семью, ни одной Семочки не должно пропасть ))
Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:28
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
баянчик
а шо, у тебя тоже проблемы с памятью и дикцией?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:39
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.
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freeze
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:42
freeze написав:
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.
не завидуй, адеса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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