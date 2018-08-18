RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2860286128622863>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Так? => http://ipress.ua/news/poroshenko_ne_str ... 60596.html

Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.


Всегда проще заявить о том что в принципе не реально проверить )))


В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
freeze
4
 
Повідомлень: 8701
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2506 раз.
Подякували: 3497 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:38

  freeze написав:В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.

Да, я в курсе, все в дом, все в семью, ни одной Семочки не должно пропасть ))


Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29303
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2872 раз.
Подякували: 4769 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:14

  zzzzzz написав:
Депутаты узаконили строительство жилого комплекса на ул. Николая Закревского, 42, в Деснянском районе.
Такое решение было принято на пленарном заседании Киевсовета, передает СтройОбзор.

Так, Киевсовет утвердил проект землеустройства земельного участка площадью 1,3 га и передал его обслуживающему кооперативу "Жилищно-строительный кооператив "Наша жемчужина" в аренду на 5 лет.

Строительство дома было начато компанией скандально известного застройщика Анатолия Войцеховского.

В решении Киевсовета речь идет об обеспечении около 400 семей подачей воды и энергоснабжением. На сегодняшний день часть домов жилого комплекса уже введена в эксплуатацию и находится в собственности жителей. Решение позволит завершить строительство.

А войцеховского где искать?
Grisha1
 
Повідомлень: 7
З нами з: 29.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


баянчик
а шо, у тебя тоже проблемы с памятью и дикцией?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5268
З нами з: 05.06.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.
freeze
4
 
Повідомлень: 8701
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2506 раз.
Подякували: 3497 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.


не завидуй, адеса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5268
З нами з: 05.06.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:59

Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.
airmax78
 
Повідомлень: 26959
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.


в честь маннергейма - поддерживаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5268
З нами з: 05.06.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:18

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


баянчик
а шо, у тебя тоже проблемы с памятью и дикцией?


Да не шокай обезьяна совсем уже берега попутал со своим хамством?

Модератор пожалуйста, отправьте обезьяну в отпуск, реально я 3 недели молча терпел это хамство но сколько же может это продолжаться ?

Я не хочу оказаться в бане из-за старого маразматика у которого все идиоты ольгинцы при*** бетоноголовые но уже просто края сносит
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29303
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2872 раз.
Подякували: 4769 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:26

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.


в честь маннергейма - поддерживаю

Моше Даян сыграл очень важную роль в 6-дневной войне, результаты которой, в свою очередь, нанесли непоправимый ущерб престижу СССР, престижу советского оружия и тактики ведения боя и полностью изменили баланс сил в регионе. СССР от этого удара так до конца и не оправился. ИМХО, был бы у нас такой Даян в ГШ в 2014м году, как минимум Стрелков бы сгорел вместе со своей бандой по пути из Славянска в Донецк.
airmax78
 
Повідомлень: 26959
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2860286128622863>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1210, 1211, 1212
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12112 2129559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 23:49
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 390
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10621)
30.11.2018 08:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.