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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:33
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.
Всегда проще заявить о том что в принципе не реально проверить )))
В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 22:38
freeze написав:
В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
Да, я в курсе, все в дом, все в семью, ни одной Семочки не должно пропасть ))
Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:14
zzzzzz написав:
Депутаты узаконили строительство жилого комплекса на ул. Николая Закревского, 42, в Деснянском районе.
Такое решение было принято на пленарном заседании Киевсовета, передает СтройОбзор.
Так, Киевсовет утвердил проект землеустройства земельного участка площадью 1,3 га и передал его обслуживающему кооперативу "Жилищно-строительный кооператив "Наша жемчужина" в аренду на 5 лет.
Строительство дома было начато компанией скандально известного застройщика Анатолия Войцеховского.
В решении Киевсовета речь идет об обеспечении около 400 семей подачей воды и энергоснабжением. На сегодняшний день часть домов жилого комплекса уже введена в эксплуатацию и находится в собственности жителей. Решение позволит завершить строительство.
А войцеховского где искать?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:28
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
баянчик
а шо, у тебя тоже проблемы с памятью и дикцией?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:39
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.
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freeze
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:42
freeze написав:
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.
не завидуй, адеса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:59
Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:08
airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.
в честь маннергейма - поддерживаю
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:18
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
баянчик
а шо, у тебя тоже проблемы с памятью и дикцией?
Да не шокай обезьяна совсем уже берега попутал со своим хамством?
Модератор пожалуйста, отправьте обезьяну в отпуск, реально я 3 недели молча терпел это хамство но сколько же может это продолжаться ?
Я не хочу оказаться в бане из-за старого маразматика у которого все идиоты ольгинцы при*** бетоноголовые но уже просто края сносит
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:26
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.
в честь маннергейма - поддерживаю
Моше Даян сыграл очень важную роль в 6-дневной войне, результаты которой, в свою очередь, нанесли непоправимый ущерб престижу СССР, престижу советского оружия и тактики ведения боя и полностью изменили баланс сил в регионе. СССР от этого удара так до конца и не оправился. ИМХО, был бы у нас такой Даян в ГШ в 2014м году, как минимум Стрелков бы сгорел вместе со своей бандой по пути из Славянска в Донецк.
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