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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2859286028612862

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:38

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Так? => http://ipress.ua/news/poroshenko_ne_str ... 60596.html

Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.

Про ПВО как-то мимо меня прошло. Погуглю.
Но я вообще о другом: Первый грузинам завидовал, а у нас, оказывается, уже усьо это есть ;)

Я пока свой первый стояк однушек в ипотеку 3% не оформлю - в счастье не поверю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет Прохожему. Не прошло и полгода, как меня выпустили из бана.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:24

  antey1969 написав:От КЛО пришла СМС-скидка на любой бензин в размере 5 грн на литр :shock:
Чего это они так психанули?


Там самое смешное что скидка только в пятницу с 14:00 до 02:00 субботы ))
Это вместо того что-бы снизить цены они из себя супер продаванов строят ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:25

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Так? => http://ipress.ua/news/poroshenko_ne_str ... 60596.html

Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.


Всегда проще заявить о том что в принципе не реально проверить )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Так? => http://ipress.ua/news/poroshenko_ne_str ... 60596.html

Зато он за свой счет восстановил систему ПВО вокруг Киева, хотя не обещал. Что важнее? Думаю, все-таки, брукивка на Грушевского - она в центре, ее видно и журналисты помнят обещание.


Всегда проще заявить о том что в принципе не реально проверить )))


В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:38

  freeze написав:В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.

Да, я в курсе, все в дом, все в семью, ни одной Семочки не должно пропасть ))


Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


баянчик
а шо, у тебя тоже проблемы с памятью и дикцией?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


Очень мелодичное и красивое название, безусловно жители улицы будут очень рады. В Одессе есть улица Ицхака Рабина, в Киеве тоже можно назвать улицу именем этого достойного человека.
Кстати улица Джавахарлала Неру тоже была бы неплоха в Киеве.
И Рабиндраната Тагора.


не завидуй, адеса
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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