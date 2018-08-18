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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2860286128622863

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.


в честь маннергейма - поддерживаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:18

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Киевсовет переименовал улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца


баянчик
а шо, у тебя тоже проблемы с памятью и дикцией?


Да не шокай обезьяна совсем уже берега попутал со своим хамством?

Модератор пожалуйста, отправьте обезьяну в отпуск, реально я 3 недели молча терпел это хамство но сколько же может это продолжаться ?

Я не хочу оказаться в бане из-за старого маразматика у которого все идиоты ольгинцы при*** бетоноголовые но уже просто края сносит
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:26

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.


в честь маннергейма - поддерживаю

Моше Даян сыграл очень важную роль в 6-дневной войне, результаты которой, в свою очередь, нанесли непоправимый ущерб престижу СССР, престижу советского оружия и тактики ведения боя и полностью изменили баланс сил в регионе. СССР от этого удара так до конца и не оправился. ИМХО, был бы у нас такой Даян в ГШ в 2014м году, как минимум Стрелков бы сгорел вместе со своей бандой по пути из Славянска в Донецк.
airmax78
 
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