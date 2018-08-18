airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.
в честь маннергейма - поддерживаю
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в честь маннергейма - поддерживаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:18
Да не шокай обезьяна совсем уже берега попутал со своим хамством?
Модератор пожалуйста, отправьте обезьяну в отпуск, реально я 3 недели молча терпел это хамство но сколько же может это продолжаться ?
Я не хочу оказаться в бане из-за старого маразматика у которого все идиоты ольгинцы при*** бетоноголовые но уже просто края сносит
Живите своим умом!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:26
Моше Даян сыграл очень важную роль в 6-дневной войне, результаты которой, в свою очередь, нанесли непоправимый ущерб престижу СССР, престижу советского оружия и тактики ведения боя и полностью изменили баланс сил в регионе. СССР от этого удара так до конца и не оправился. ИМХО, был бы у нас такой Даян в ГШ в 2014м году, как минимум Стрелков бы сгорел вместе со своей бандой по пути из Славянска в Донецк.
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