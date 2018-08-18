zzzzzz написав:
Да не шокай обезьяна совсем уже берега попутал со своим хамством?
Модератор пожалуйста, отправьте обезьяну в отпуск, реально я 3 недели молча терпел это хамство но сколько же может это продолжаться ?
Я не хочу оказаться в бане из-за старого маразматика у которого все идиоты ольгинцы при*** бетоноголовые но уже просто края сносит
Підтримую!
Мавпу давно слід комісувати і відпустити в пампаси!)))
Ціни вторинки пішли вниз.
Де рожевоокулярники??? Де "дорожай"???
Де румунські таксисти і київський електрики???