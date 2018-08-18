Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если раньше по программе «Доступное жилье» квартиру можно было приобрести только на этапе строительства дома, то теперь это можно сделать и в уже сданном в эксплуатацию доме. Но это обязательно должна быть новостройка. Ведь только в Киеве более 70 тысяч не проданных квартир в новых жилых комплексах. А мы в прошлом году заставляли людей идти и искать квартиры исключительно на стадии строительства дома. Теперь это необязательное требование, ведь покупка новой готовой квартиры — тоже инвестиция в строительную отрасль.
freeze написав: В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
freeze написав: В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.
если раньше по программе «Доступное жилье» квартиру можно было приобрести только на этапе строительства дома, то теперь это можно сделать и в уже сданном в эксплуатацию доме. Но это обязательно должна быть новостройка. Ведь только в Киеве более 70 тысяч не проданных квартир в новых жилых комплексах. А мы в прошлом году заставляли людей идти и искать квартиры исключительно на стадии строительства дома. Теперь это необязательное требование, ведь покупка новой готовой квартиры — тоже инвестиция в строительную отрасль.