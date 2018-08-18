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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2860286128622863

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:23

если раньше по программе «Доступное жилье» квартиру можно было приобрести только на этапе строительства дома, то теперь это можно сделать и в уже сданном в эксплуатацию доме. Но это обязательно должна быть новостройка. Ведь только в Киеве более 70 тысяч не проданных квартир в новых жилых комплексах. А мы в прошлом году заставляли людей идти и искать квартиры исключительно на стадии строительства дома. Теперь это необязательное требование, ведь покупка новой готовой квартиры — тоже инвестиция в строительную отрасль.

https://fakty.ua/288329-kvartirnyj-vopros-skolko-lyudej-smogut-v-2018-godu-kupit-dostupnoe-zhile
Откуда у них эти данные?
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 30 лис, 2018 09:24, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:24

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Неплохо бы в Киеве одну из улиц назвать в честь Маннергейма. Хорошо бы, конечно, как-то увековечить и память Моше Даяна (все-таки тоже киевские корни имел) но арабы перевозбудятся.


в честь маннергейма - поддерживаю

а "крыптомайнера"?


Внести зміни в дбн, називати напівпідвали криптомайнерні. Видавати електроенергію відрами по зеленому тарифу. :D
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:49

  Первый написав:
  freeze написав:
В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.

Да ладно. Можна посилання де БПП так стверджує?


У Адміністрації Президента також стверджують, що не розміщують зовнішньої реклами, тож походження тисяч білбордів і сітілайтів з іменем Петра Порошенка невідоме.
http://www.chesno.org/news/2721/#porosh ... eksijovych

Ашибся - оказывается не в БПП, а в АП.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:55

  freeze написав:
  Первый написав:
  freeze написав:
В БПП заявили, что не имеют понятия, кто завалил всю страну бигбордами про мову и томос, они сами ничего не платили. Петр Алексеевич очень бережливый человек, именно поэтому он добился успеха.

Да ладно. Можна посилання де БПП так стверджує?


У Адміністрації Президента також стверджують, що не розміщують зовнішньої реклами, тож походження тисяч білбордів і сітілайтів з іменем Петра Порошенка невідоме.
http://www.chesno.org/news/2721/#porosh ... eksijovych

Ашибся - оказывается не в БПП, а в АП.


І новина зразу читається по іншому:-)
Не розводьте зраду де її немає.
Те що АП не платили за бігморди це правильно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:21

  Первый написав:
І новина зразу читається по іншому:-)
Не розводьте зраду де її немає.
Те що АП не платили за бігморди це правильно.

Конечно не платили. Реклама проходит, как социальная. Просто "очень попросили" разместить. И прикиньте, никто не отказался!)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:26

  antey1969 написав:
  Первый написав:
І новина зразу читається по іншому:-)
Не розводьте зраду де її немає.
Те що АП не платили за бігморди це правильно.

Конечно не платили. Реклама проходит, как социальная. Просто "очень попросили" разместить. И прикиньте, никто не отказался!)))

Можна лінк на такий жарений фактаж?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:43

  Serg-ik написав:
если раньше по программе «Доступное жилье» квартиру можно было приобрести только на этапе строительства дома, то теперь это можно сделать и в уже сданном в эксплуатацию доме. Но это обязательно должна быть новостройка. Ведь только в Киеве более 70 тысяч не проданных квартир в новых жилых комплексах. А мы в прошлом году заставляли людей идти и искать квартиры исключительно на стадии строительства дома. Теперь это необязательное требование, ведь покупка новой готовой квартиры — тоже инвестиция в строительную отрасль.

https://fakty.ua/288329-kvartirnyj-vopros-skolko-lyudej-smogut-v-2018-godu-kupit-dostupnoe-zhile
Откуда у них эти данные?

Год назад мэр Кличко называл цифру 60 тысяч :shock: По ТВ было. На эту зиму многим порезали субсидии. С лета ждем палёта панельной недвижки. Если кому надо будет такое.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Можна лінк на такий жарений фактаж?

Обидно за ПАПУ, да? Хочется защитить?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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