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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:58
Serg-ik написав: Первый написав:
Можна лінк на такий жарений фактаж?
Обидно за ПАПУ, да? Хочется защитить?
себя и своих близких в первую очередь хочется защитить, вы ж всех за собой снова в пропасть тянете, как и сто лет назад
тока тогда были "земля - крестьянам" и "экспроприация экспроприаторов", а сейчас сказки про барыг, зраду и коррупцию и обещание дешевых тарифов
а потом опять детей своих жрать будете и в лагерях дохнуть
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 30 лис, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:59
kyk написав: Serg-ik написав: Первый написав:
Можна лінк на такий жарений фактаж?
Обидно за ПАПУ, да? Хочется защитить?
Да просто не хочется жрать дерьмо, которым кто попало кидается.
Вы рот не открывайте
А вот ходить с закрытыми глазами и не видеть это-сложнее
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:08
Serg-ik написав: kyk написав: Serg-ik написав:
Обидно за ПАПУ, да? Хочется защитить?
Да просто не хочется жрать дерьмо, которым кто попало кидается.
Вы рот не открывайте
А вот ходить с закрытыми глазами и не видеть это-сложнее
Так же плохо тупо верить просто потому, что хочется, чтобы так было.
Я например, проверяю инфу из разных источников, желательно придерживающихся противоположных взглядов (или как минимум альтернативных) - тогда можно понять более-менее объективную картину (ну и свою голову тоже включать нужно - без этого никак).
P.S. Не затыкайте рот людям. На это право тут имеют только модеры.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:18
Раніше були копійчужки.
Тепер перепрофільовуються у гомноєдів.
Кржн губить людей....
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:23
Всіх вітаю.
Відчалити стало простіше і дешевше.
Відкрили лінію на бориспіль. Довжина маршруту становить 37,4 км, а рухомий склад состить з польських рейкових автобусів Pesa.
Потяги курсують з проміжком в 30 хвилин в годину пік.
Від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту можна дістатися за 35 хвилин і 80 гривень.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:23
kingkongovets написав:
а сейчас сказки про барыг, зраду и коррупцию и обещание дешевых тарифов
а потом опять детей своих жрать будете и в лагерях дохнуть
есть на форуме доктор?
Человек упал с велосипеда, ударился, сильно...помогите ему
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:24
Первый написав:
Відкрили лінію на бориспіль.
Какое отношение это имеет к КРЖН? Или так в ПАПиной разнарядке написано?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:26
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
а сейчас сказки про барыг, зраду и коррупцию и обещание дешевых тарифов
а потом опять детей своих жрать будете и в лагерях дохнуть
есть на форуме доктор?
Человек упал с велосипеда, ударился, сильно...помогите ему
воистину история учит лишь тому, шо ничему не учит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:30
Serg-ik написав:
Какое отношение это имеет к КРЖН? Или так в ПАПиной разнарядке написано?
а вам не пофигу, в чьей разнарядке?
условным приезжим с поскота этот факт, конечно, почти без разницы.
но для киевлян: пообещали - сделали.
уважуха. так бы во всём.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:40
kingkongovets написав:
воистину история учит лишь тому, шо ничему не учит
плюс(с) "Киборги".
Сменяются поколения, каждое последующее мнит себя умнее предков (мы таких ошибок уже точно не допустим, это те бараны не смогли договориться и сделать, и мы уже знаем почему, с нами такое уже точно не прокатит, мы вот тут заблаговременно, мы вот там это тоже учтём - ЩАЗЗ!) - например, накуплю квартирок на сдачу, куплю акций/облигаций, поднакоплю баксов, вложусь в детей и пр. А потом (ВНЕЗАПНО!) появляется нелинейный элемент и всё летит к чертям собачьим.
Все люди во все времена одинаковы - не тешьте себя иллюзиями. Значит и грабли с собой носят те же самые.
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