Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:40

kingkongovets написав: воистину история учит лишь тому, шо ничему не учит воистину история учит лишь тому, шо ничему не учит

плюс(с) "Киборги".Сменяются поколения, каждое последующее мнит себя умнее предков (мы таких ошибок уже точно не допустим, это те бараны не смогли договориться и сделать, и мы уже знаем почему, с нами такое уже точно не прокатит, мы вот тут заблаговременно, мы вот там это тоже учтём - ЩАЗЗ!) - например, накуплю квартирок на сдачу, куплю акций/облигаций, поднакоплю баксов, вложусь в детей и пр. А потом (ВНЕЗАПНО!) появляется нелинейный элемент и всё летит к чертям собачьим.Все люди во все времена одинаковы - не тешьте себя иллюзиями. Значит и грабли с собой носят те же самые.