Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
да уж, проложить пару десятков километров жд-это событие, о котором стоит вещать со всех страниц и экранов. Я понимаю, если б это делал "Дарагой Леонид Иллич" ( Конговец, судя по всему, тоскует по нему, наслушался в детстве) в 70-х годах....а когда это делают в 2018...При том, что объездную дорогу вокруг Борисполя так и не осилили...совок ...но Вам нравится
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 30 лис, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Можна лінк на такий жарений фактаж?
Обидно за ПАПУ, да? Хочется защитить?
себя и своих близких в первую очередь хочется защитить, вы ж всех за собой снова в пропасть тянете, как и сто лет назад тока тогда были "земля - крестьянам" и "экспроприация экспроприаторов", а сейчас сказки про барыг, зраду и коррупцию и обещание дешевых тарифов
а потом опять детей своих жрать будете и в лагерях дохнуть