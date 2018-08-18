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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2862286328642865

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1228
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
260
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
191
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
229
Якість будівництва
16%
191
Всього голосів : 1228
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:44

  Первый написав:
  antey1969 написав:
  Первый написав:І новина зразу читається по іншому:-)
Не розводьте зраду де її немає.
Те що АП не платили за бігморди це правильно.

Конечно не платили. Реклама проходит, как социальная. Просто "очень попросили" разместить. И прикиньте, никто не отказался!)))

Можна лінк на такий жарений фактаж?


был аж один случай, скорее всего желание "выслужиться" на местах.
бывший борец с коррупцией хотел попиариться на этом ))
https://www.unian.net/politics/10223538 ... henko.html
baffet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:так бы во всём.

да уж, проложить пару десятков километров жд-это событие, о котором стоит вещать со всех страниц и экранов. Я понимаю, если б это делал "Дарагой Леонид Иллич" ( Конговец, судя по всему, тоскует по нему, наслушался в детстве) в 70-х годах....а когда это делают в 2018...При том, что объездную дорогу вокруг Борисполя так и не осилили...совок ...но Вам нравится
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 30 лис, 2018 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Или пишите по теме или на другую ветку.
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:05

  Первый написав:Всіх вітаю.
Відчалити стало простіше і дешевше.

Відкрили лінію на бориспіль. Довжина маршруту становить 37,4 км, а рухомий склад состить з польських рейкових автобусів Pesa.


Потяги курсують з проміжком в 30 хвилин в годину пік.

Від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту можна дістатися за 35 хвилин і 80 гривень.

Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:11

  airmax78 написав:
  Первый написав:Всіх вітаю.
Відчалити стало простіше і дешевше.

Відкрили лінію на бориспіль. Довжина маршруту становить 37,4 км, а рухомий склад состить з польських рейкових автобусів Pesa.


Потяги курсують з проміжком в 30 хвилин в годину пік.

Від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту можна дістатися за 35 хвилин і 80 гривень.

Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.


Вообще-то интервал около 1 часа, даже не знаю, какой смысл в этом автобусе если интервал почти час.
В статье ссылка с расписанием.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018 ... LcgUCOhHu8
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:15

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  Первый написав:Можна лінк на такий жарений фактаж?

Обидно за ПАПУ, да? Хочется защитить?


себя и своих близких в первую очередь хочется защитить, вы ж всех за собой снова в пропасть тянете, как и сто лет назад
тока тогда были "земля - крестьянам" и "экспроприация экспроприаторов", а сейчас сказки про барыг, зраду и коррупцию и обещание дешевых тарифов

а потом опять детей своих жрать будете и в лагерях дохнуть


Рекомендую прочитать
https://www.facebook.com/borislav.berez ... 6972882057
Я так понимаю по мнению ККЦ действующая власть не виновата, виноваты граждане и популисты.
ККЦ сколько можно строчить по методичкам ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:28

  airmax78 написав:Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.


Да ладно :mrgreen:, это разные форматы отдыха
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Помните, я приводил пример 700 метровых квартир по 400 возле метро? Давно раскупили.
  zzzzzz написав:ККЦ сколько можно строчить по методичкам ?

Пробыл несколько дней в бане. Самое неприятное, что не получается войти под своей учетной записью, и, когда пролистываешь форум, видны сообщения того, кто у тебя в игнорлисте. Вот это было мученьем.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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