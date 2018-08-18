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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 286428652866286728682869>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:06

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.

Так оно и есть.
На такси едем до аэровокзала, потом авиаперелет и в пункте назначения уже сажусь за руль арендного авто, если есть необходимость.
Схема давно отработана

Да и в Киеве на машине все сложнее. Час уже еду с Лукьяновки в центр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:21

Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины

https://news.liga.net/politics/news/ros ... z68z-l2sjc

а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:заблокированы порты, на глазах отжимается азовское море, рашка захватывает наши корабли и ведет по ним огонь на поражение, а двуногие лемминги рефлексируют над постиками клоуна с серьгой


вы читали "постик"?
От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион.

это занятие местной власти. при попустительстве центральной. Или он врёт?

зато власть борется за Азов
"Укрзализныця" (УЗ) отправила в первый рейс круглосуточный ж/д экспресс по маршруту Киев-Пассажирский – Дарница – Борисполь-Аэропорт.

В запуске приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Событие государственного масштаба!!!

Кстати, не к добру это, когда ПАПа открывает
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 30 лис, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:25

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:заблокированы порты, на глазах отжимается азовское море, рашка захватывает наши корабли и ведет по ним огонь на поражение, а двуногие лемминги рефлексируют над постиками клоуна с серьгой


вы читали "постик"?
От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион.

это занятие местной власти. при попустительстве центральной. Или он врёт?


он дешевый популист, это все шо вам надо о нем знать
повторяю - знаком с ним лично и очень низкого о нем мнения
читать его мусор не собираюсь
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лис, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:26

  kingkongovets написав:Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины

https://news.liga.net/politics/news/ros ... z68z-l2sjc

а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции

Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:29

  stm написав:
  kingkongovets написав:Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины

https://news.liga.net/politics/news/ros ... z68z-l2sjc

а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции

Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...


предлагаете сдаться и думаете шо пропетляете?
послушайте переговоры их моряков во время атаки - они давно уже готовы нас убивать
евреи перед войной тоже не думали шо дойдет до такого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:41

  stm написав:
  kingkongovets написав:Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины

https://news.liga.net/politics/news/ros ... z68z-l2sjc

а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции

Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...


Как говорил В.И.Ленин в 1917-м - нам нужен мир любой ценой. С Россией вступать в прямой конфликт даже США очкует. Еще со времен корейской войны. Дразнить дурного медведя можно - если хребта не жалко.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:41

Немного оффтопа

FYI
Результаты прозвона 3к квартир на Оболони (96 и 134 серии, не 1-й этаж) в диапазоне 50-54к денег: большинство неактуальные и/или заманухи.

В защиту Бараки: абсолютно все эти хаты были отмечены как "от агентства/ОП" + в ряде случаев простая аналитика (история объекта: квартира со "сладкой" ценой висит полгода/год) априори могла бы вычислить некоторые заманухи.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:44

  airmax78 написав:Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.


финляндия, вы же вчера сами вспомнили о маннергейме
с израилем все гораздо более сложно и неоднозначно с самого начала
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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