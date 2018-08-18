Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:заблокированы порты, на глазах отжимается азовское море, рашка захватывает наши корабли и ведет по ним огонь на поражение, а двуногие лемминги рефлексируют над постиками клоуна с серьгой
вы читали "постик"?
От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион.
это занятие местной власти. при попустительстве центральной. Или он врёт?
зато власть борется за Азов
"Укрзализныця" (УЗ) отправила в первый рейс круглосуточный ж/д экспресс по маршруту Киев-Пассажирский – Дарница – Борисполь-Аэропорт.
В запуске приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Событие государственного масштаба!!!
Кстати, не к добру это, когда ПАПа открывает
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 30 лис, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:заблокированы порты, на глазах отжимается азовское море, рашка захватывает наши корабли и ведет по ним огонь на поражение, а двуногие лемминги рефлексируют над постиками клоуна с серьгой
вы читали "постик"?
От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион.
это занятие местной власти. при попустительстве центральной. Или он врёт?
он дешевый популист, это все шо вам надо о нем знать повторяю - знаком с ним лично и очень низкого о нем мнения читать его мусор не собираюсь
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лис, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции
Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...
а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции
Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...
предлагаете сдаться и думаете шо пропетляете? послушайте переговоры их моряков во время атаки - они давно уже готовы нас убивать евреи перед войной тоже не думали шо дойдет до такого
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.
а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции
Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...
Как говорил В.И.Ленин в 1917-м - нам нужен мир любой ценой. С Россией вступать в прямой конфликт даже США очкует. Еще со времен корейской войны. Дразнить дурного медведя можно - если хребта не жалко.
FYI Результаты прозвона 3к квартир на Оболони (96 и 134 серии, не 1-й этаж) в диапазоне 50-54к денег: большинство неактуальные и/или заманухи.
В защиту Бараки: абсолютно все эти хаты были отмечены как "от агентства/ОП" + в ряде случаев простая аналитика (история объекта: квартира со "сладкой" ценой висит полгода/год) априори могла бы вычислить некоторые заманухи.
airmax78 написав:Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.
финляндия, вы же вчера сами вспомнили о маннергейме с израилем все гораздо более сложно и неоднозначно с самого начала
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.