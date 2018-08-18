Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:55

moniks написав: stm написав: kingkongovets написав: Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины



https://news.liga.net/politics/news/ros ... z68z-l2sjc



а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украиныа у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции

Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела... Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...



Как говорил В.И.Ленин в 1917-м - нам нужен мир любой ценой. С Россией вступать в прямой конфликт даже США очкует. Еще со времен корейской войны. Дразнить дурного медведя можно - если хребта не жалко. Как говорил В.И.Ленин в 1917-м - нам нужен мир любой ценой. С Россией вступать в прямой конфликт даже США очкует. Еще со времен корейской войны. Дразнить дурного медведя можно - если хребта не жалко.

Как говорил Черчилль: "Если вы поставлены перед выбором между войной и позором, и выбрали позор, то получите и позор и войну".Штаты будут готовы, когда закончат с установкой системы ПРО у границ России. Штаты со времен Вьетнама не вступают в войну, если понимают, что понесут неприемлемые потери. ПрОпасть в уровне обычных вооружений они ярко продемонстрировали в провинции Дэйр-эз-Зор и во время ракетного удара по авиабазам и военным складам Асада. Если столкнутся в воздухе - там все будет еще печальнее. Им осталось нейтрализовать рашкинскую ядерную елду и они могут начинать диктовать любые условия. С атомными подводными лодками уже все понятно. Шахтные ПУ у них и так под колпаком. Создадут щит против мобильных ПУ и все. Ядерного паритета в мире нет, и это, кстати, лишний повод для беспокойства.