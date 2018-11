Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:11

moniks написав: airmax78



Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР. Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке.. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.



Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?



P.S. Ваш сосед вломился к вам домой, отобрал одну из ваших комнат, сказал - это теперь моё, пофиг на заключенные и действующие договора. При этом он всячески вас унижает, пытается командовать вами и всем остальным соседям демонстрирует полное к вам неуважение и пренебрежение. О чём и как Вы собрались с ним договариваться? Отдадите ему ключи от своей хаты или просто перепишете всё на него а сами - бомжевать?

А если два амбала вломятся в вашу квартиру и скажут, что им приглянулась ваша жена, Вы тоже будете за мир с ними любой ценой? (или нет - а то они хребет переломают). Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?P.S. Ваш сосед вломился к вам домой, отобрал одну из ваших комнат, сказал - это теперь моё, пофиг на заключенные и действующие договора. При этом он всячески вас унижает, пытается командовать вами и всем остальным соседям демонстрирует полное к вам неуважение и пренебрежение. О чём и как Вы собрались с ним договариваться? Отдадите ему ключи от своей хаты или просто перепишете всё на него а сами - бомжевать?А если два амбала вломятся в вашу квартиру и скажут, что им приглянулась ваша жена, Вы тоже будете за мир с ними любой ценой? (или нет - а то они хребет переломают).

Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 30 лис, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.