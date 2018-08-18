Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции
Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...
предлагаете сдаться и думаете шо пропетляете? послушайте переговоры их моряков во время атаки - они давно уже готовы нас убивать евреи перед войной тоже не думали шо дойдет до такого
Предлагаю наращивать боевые силы на материковой части. И в параллели вести войну в денежных единицах за непропуск частных(не боевых) кораблей. А поддерживать мой боевой дух пацанами 14 лет активно копающими траншею на берегу Марика не надо. Малыши молодцы и настоящие украинцы, но в рамках боевых действий помогут мало, особенно учитывая ситуацию с вооружением... Сколько складов у нас взорвалось?
airmax78 написав:Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.
финляндия, вы же вчера сами вспомнили о маннергейме с израилем все гораздо более сложно и неоднозначно с самого начала
У нас Карельского перешейка с "позициями Энкеля" и непроходимых северных лесов нет, увы.
Рыба-сом написав:FYI Результаты прозвона 3к квартир на Оболони (96 и 134 серии, не 1-й этаж) в диапазоне 50-54к денег: большинство неактуальные и/или заманухи.
В защиту Бараки: абсолютно все эти хаты были отмечены как "от агентства/ОП" + в ряде случаев простая аналитика (история объекта: квартира со "сладкой" ценой висит полгода/год) априори могла бы вычислить некоторые заманухи.
Знаю эти квартиры. Без субсидий - самагубство. Холодные и дорогие по теплу. Два бойлера надо(кухня ванна). Вишенка на торте - соседи
Рыба-сом написав:У нас Карельского перешейка с "позициями Энкеля" и непроходимых северных лесов нет, увы.
то была война 4го поколения, где все решали танки и авиация рашка сейчас ведет войну 7го поколения - гибридную, бомбятся не города, а мозги военный аспект присутствует, но он далеко не основной причем если кто не понял - украина это только первый этап, они воюют со всем миром я просто акуеваю от того насколько они преуспели в этом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:FYI Результаты прозвона 3к квартир на Оболони (96 и 134 серии, не 1-й этаж) в диапазоне 50-54к денег: большинство неактуальные и/или заманухи.
В защиту Бараки: абсолютно все эти хаты были отмечены как "от агентства/ОП" + в ряде случаев простая аналитика (история объекта: квартира со "сладкой" ценой висит полгода/год) априори могла бы вычислить некоторые заманухи.
Знаю эти квартиры. Без субсидий - самагубство. Холодные и дорогие по теплу. Два бойлера надо(кухня ванна). Вишенка на торте - соседи
Там около 30 объектов было Или Вы о самих домах 134 и 96 серий? Что ж тогда про "чешки" и 464 серию говорить?
а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции
Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...
Как говорил В.И.Ленин в 1917-м - нам нужен мир любой ценой. С Россией вступать в прямой конфликт даже США очкует. Еще со времен корейской войны. Дразнить дурного медведя можно - если хребта не жалко.
Как говорил Черчилль: "Если вы поставлены перед выбором между войной и позором, и выбрали позор, то получите и позор и войну". Штаты будут готовы, когда закончат с установкой системы ПРО у границ России. Штаты со времен Вьетнама не вступают в войну, если понимают, что понесут неприемлемые потери. ПрОпасть в уровне обычных вооружений они ярко продемонстрировали в провинции Дэйр-эз-Зор и во время ракетного удара по авиабазам и военным складам Асада. Если столкнутся в воздухе - там все будет еще печальнее. Им осталось нейтрализовать рашкинскую ядерную елду и они могут начинать диктовать любые условия. С атомными подводными лодками уже все понятно. Шахтные ПУ у них и так под колпаком. Создадут щит против мобильных ПУ и все. Ядерного паритета в мире нет, и это, кстати, лишний повод для беспокойства.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 30 лис, 2018 14:05, всього редагувалось 2 разів.
Рыба-сом написав:У нас Карельского перешейка с "позициями Энкеля" и непроходимых северных лесов нет, увы.
то была война 4го поколения, где все решали танки и авиация рашка сейчас ведет войну 7го поколения - гибридную, бомбятся не города, а мозги военный аспект присутствует, но он далеко не основной причем если кто не понял - украина это только первый этап, они воюют со всем миром я просто акуеваю от того насколько они преуспели в этом
Тогда тоже "мозги" долбились: Прибалтика, Дания, Чехословакия... ЗЫ правильно "Украина"
Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР. 300 козаков - это новейшая идеология. Смущает что продвигают её евреи.
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 30 лис, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.
Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?
P.S. Ваш сосед вломился к вам домой, отобрал одну из ваших комнат, сказал - это теперь моё, пофиг на заключенные и действующие договора. При этом он всячески вас унижает, пытается командовать вами и всем остальным соседям демонстрирует полное к вам неуважение и пренебрежение. О чём и как Вы собрались с ним договариваться? Отдадите ему ключи от своей хаты или просто перепишете всё на него а сами - бомжевать? А если два амбала вломятся в вашу квартиру и скажут, что им приглянулась ваша жена, Вы тоже будете за мир с ними любой ценой? (или нет - а то они хребет переломают).
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 30 лис, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.