RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28652866286728682869>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:46

  kingkongovets написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины

https://news.liga.net/politics/news/ros ... z68z-l2sjc

а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции

Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...


предлагаете сдаться и думаете шо пропетляете?
послушайте переговоры их моряков во время атаки - они давно уже готовы нас убивать
евреи перед войной тоже не думали шо дойдет до такого

Предлагаю наращивать боевые силы на материковой части. И в параллели вести войну в денежных единицах за непропуск частных(не боевых) кораблей. А поддерживать мой боевой дух пацанами 14 лет активно копающими траншею на берегу Марика не надо. Малыши молодцы и настоящие украинцы, но в рамках боевых действий помогут мало, особенно учитывая ситуацию с вооружением... Сколько складов у нас взорвалось?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:47

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.


финляндия, вы же вчера сами вспомнили о маннергейме
с израилем все гораздо более сложно и неоднозначно с самого начала

У нас Карельского перешейка с "позициями Энкеля" и непроходимых северных лесов нет, увы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 29.11.16
Подякував: 489 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:48

  Рыба-сом написав:FYI
Результаты прозвона 3к квартир на Оболони (96 и 134 серии, не 1-й этаж) в диапазоне 50-54к денег: большинство неактуальные и/или заманухи.

В защиту Бараки: абсолютно все эти хаты были отмечены как "от агентства/ОП" + в ряде случаев простая аналитика (история объекта: квартира со "сладкой" ценой висит полгода/год) априори могла бы вычислить некоторые заманухи.


Знаю эти квартиры. Без субсидий - самагубство. Холодные и дорогие по теплу. Два бойлера надо(кухня ванна). Вишенка на торте - соседи :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 27.08.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:51

  Рыба-сом написав:У нас Карельского перешейка с "позициями Энкеля" и непроходимых северных лесов нет, увы.


то была война 4го поколения, где все решали танки и авиация
рашка сейчас ведет войну 7го поколения - гибридную, бомбятся не города, а мозги
военный аспект присутствует, но он далеко не основной
причем если кто не понял - украина это только первый этап, они воюют со всем миром
я просто акуеваю от того насколько они преуспели в этом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 05.06.16
Подякував: 285 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:52

  moniks написав:
  Рыба-сом написав:FYI
Результаты прозвона 3к квартир на Оболони (96 и 134 серии, не 1-й этаж) в диапазоне 50-54к денег: большинство неактуальные и/или заманухи.

В защиту Бараки: абсолютно все эти хаты были отмечены как "от агентства/ОП" + в ряде случаев простая аналитика (история объекта: квартира со "сладкой" ценой висит полгода/год) априори могла бы вычислить некоторые заманухи.


Знаю эти квартиры. Без субсидий - самагубство. Холодные и дорогие по теплу. Два бойлера надо(кухня ванна). Вишенка на торте - соседи :mrgreen:

Там около 30 объектов было :)
Или Вы о самих домах 134 и 96 серий?
Что ж тогда про "чешки" и 464 серию говорить? :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 29.11.16
Подякував: 489 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:55

  moniks написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины

https://news.liga.net/politics/news/ros ... z68z-l2sjc

а у безмозглых хомячков мысли тока о барыгах и коррупции

Кинг, это предупреждение, а не угроза. Ещё какой боевой кораблик и Мариуполь станет вторым Донецком. Ваша идея стать 300 спартанцами наверное хороша, но мне бы не хотелось. Учитывая что Европа даже санкций не ввела...


Как говорил В.И.Ленин в 1917-м - нам нужен мир любой ценой. С Россией вступать в прямой конфликт даже США очкует. Еще со времен корейской войны. Дразнить дурного медведя можно - если хребта не жалко.

Как говорил Черчилль: "Если вы поставлены перед выбором между войной и позором, и выбрали позор, то получите и позор и войну".
Штаты будут готовы, когда закончат с установкой системы ПРО у границ России. Штаты со времен Вьетнама не вступают в войну, если понимают, что понесут неприемлемые потери. ПрОпасть в уровне обычных вооружений они ярко продемонстрировали в провинции Дэйр-эз-Зор и во время ракетного удара по авиабазам и военным складам Асада. Если столкнутся в воздухе - там все будет еще печальнее. Им осталось нейтрализовать рашкинскую ядерную елду и они могут начинать диктовать любые условия. С атомными подводными лодками уже все понятно. Шахтные ПУ у них и так под колпаком. Создадут щит против мобильных ПУ и все. Ядерного паритета в мире нет, и это, кстати, лишний повод для беспокойства.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 30 лис, 2018 14:05, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
Повідомлень: 26965
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:55

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:У нас Карельского перешейка с "позициями Энкеля" и непроходимых северных лесов нет, увы.


то была война 4го поколения, где все решали танки и авиация
рашка сейчас ведет войну 7го поколения - гибридную, бомбятся не города, а мозги
военный аспект присутствует, но он далеко не основной
причем если кто не понял - украина это только первый этап, они воюют со всем миром
я просто акуеваю от того насколько они преуспели в этом

Тогда тоже "мозги" долбились: Прибалтика, Дания, Чехословакия...
ЗЫ правильно "Украина" ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1398
З нами з: 29.11.16
Подякував: 489 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:58

Рыба-сом

У чешек одна комната проходная. Метраж меньше. Кухня микро. Но в целом квартира теплая. 464 такая же. Вишенка в комплекте :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 27.08.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:07

airmax78

Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР. 300 козаков - это новейшая идеология. Смущает что продвигают её евреи.
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 30 лис, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
moniks
 
Повідомлень: 1010
З нами з: 27.08.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:11

  moniks написав:airmax78

Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.


Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?

P.S. Ваш сосед вломился к вам домой, отобрал одну из ваших комнат, сказал - это теперь моё, пофиг на заключенные и действующие договора. При этом он всячески вас унижает, пытается командовать вами и всем остальным соседям демонстрирует полное к вам неуважение и пренебрежение. О чём и как Вы собрались с ним договариваться? Отдадите ему ключи от своей хаты или просто перепишете всё на него а сами - бомжевать?
А если два амбала вломятся в вашу квартиру и скажут, что им приглянулась ваша жена, Вы тоже будете за мир с ними любой ценой? (или нет - а то они хребет переломают).
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 30 лис, 2018 14:22, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 204
З нами з: 29.01.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28652866286728682869>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Serg-ik і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1210, 1211, 1212
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12115 2129876
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 14:27
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 390
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64264)
30.11.2018 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.