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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2866286728682869>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:12

вот то, ради чего мост в Киеве перекрывали
Американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус презентовала музыкальный клип в Киеве на песню "Nothing Breaks Like a Heart", который тайно снимался в Киеве. Видео опубликовано на канале в YouTube.

Премьера клипа состоялась 9 часов назад.

Композиция записана совместно с британским диджеем Марком Ронсоном.

Съемки проходили на Дарницком мосту. В течение двух выходных, с 27 октября, въезд на путепровод был закрыт со стороны Днепровской набережной и со стороны Печерского района.

https://news.liga.net/culture/video/vyshel-klip-mayli-sayrus-kotoryy-tayno-snimali-v-kieve---video

Интересно, рылы отменят все показы, если она пойдёт квартирко для покупки под аренду выбирать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:17

  Serg-ik написав:вот то, ради чего мост в Киеве перекрывали
Американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус презентовала музыкальный клип в Киеве на песню "Nothing Breaks Like a Heart", который тайно снимался в Киеве. Видео опубликовано на канале в YouTube.

Премьера клипа состоялась 9 часов назад.

Композиция записана совместно с британским диджеем Марком Ронсоном.

Съемки проходили на Дарницком мосту. В течение двух выходных, с 27 октября, въезд на путепровод был закрыт со стороны Днепровской набережной и со стороны Печерского района.

https://news.liga.net/culture/video/vyshel-klip-mayli-sayrus-kotoryy-tayno-snimali-v-kieve---video

Интересно, рылы отменят все показы, если она пойдёт квартирко для покупки под аренду выбирать?



я вроде в тот самый день отписался шо там происходило - мы как раз рядом свитлопарк снимали
а зрадойобы тут же стартанули про кортежи злочынной влады :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лис, 2018 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:17

  Serg-ik написав:вот то, ради чего мост в Киеве перекрывали

это "событие", давным-давно тут обсуждённое, имеет отношение к КРЖН больше, чем открытие ЖД ветки в аэропорт?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:18

  galadriel написав:
  moniks написав:airmax78

Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.


Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?


Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:18

  kingkongovets написав:я вроде в тот самый день отписался шо там происходило

было немного не так, но не суть
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:19

  moniks написав:Рыба-сом

У чешек одна комната проходная. Метраж меньше. Кухня микро. Но в целом квартира теплая. 464 такая же. Вишенка в комплекте :mrgreen:

Ну это из цикла "однушка лучше трёшки, т.к. за неё меньше коммуналь" :mrgreen:
ЗЫ глядя, какими стахановскими темпами двигается латочное утепление именно 464-х домов, есть некоторые сомнения в их теплоте
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:20

  moniks написав:airmax78

Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР. 300 козаков - это новейшая идеология. Смущает что продвигают её евреи.

Евреи и арабы, этнически - одиннарот. На шеккелях надписи на двух языках: иврите и арабском. Это не мешает им мочить друг друга без сожаления и сантиментов.
Никакой дружбы с Россией у нас в ближайшие десятилетия не будет. А вероятность войны приближается к 1. Задача Украины на ближайшие годы - превратить хотя бы 10% населения в боеспособную армию. Мужчины до 60 лет должны быть готовы к мобилизации в любой момент и должны обладать основными базовыми военными знаниями. Но проблема в том, что в такой стране нет места Поплавским, Ляшкам, Хомутынникам, Довгим, Павелко и прочей мразоте. Ну и действующей власти придется очень внимательно посмотреть в зеркало. Готовы ли мы к этому - большой вопрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:21

  moniks написав:
  galadriel написав:
  moniks написав:airmax78

Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.


Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?


Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко.

ПАП и Луценко не виноваты в том, что вы отнесли свои деньги на помойку.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:27

  moniks написав:
  galadriel написав:
  moniks написав:airmax78

Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.


Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?


Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко.


Своей головой надо думать,а не искать виноватых.
Запишись в апалченцы - дамбасс тебя ждёт не дождётся :evil:

P.S. У меня тоже кое-что сгорело в банках. Ну и что? рашку призывать из-за того, что у самого своего ума не хватило?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:это "событие", давным-давно тут обсуждённое, имеет отношение к КРЖН

клип вышел 12 часов назад.
чуток имеет. но сегодня же....https://www.youtube.com/watch?v=o5AlTMN6OLI
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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