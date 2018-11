Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:27

moniks написав: galadriel написав: moniks написав: airmax78



Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР. Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке.. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.



Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно? Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?



Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко. Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко.



Своей головой надо думать,а не искать виноватых.

Запишись в апалченцы - дамбасс тебя ждёт не дождётся



P.S. У меня тоже кое-что сгорело в банках. Ну и что? рашку призывать из-за того, что у самого своего ума не хватило? Своей головой надо думать,а не искать виноватых.Запишись в апалченцы - дамбасс тебя ждёт не дождётсяP.S. У меня тоже кое-что сгорело в банках. Ну и что? рашку призывать из-за того, что у самого своего ума не хватило?

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.