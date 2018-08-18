Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.
Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?
Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко.
Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР. 300 козаков - это новейшая идеология. Смущает что продвигают её евреи.
Евреи и арабы, этнически - одиннарот. На шеккелях надписи на двух языках: иврите и арабском. Это не мешает им мочить друг друга без сожаления и сантиментов. Никакой дружбы с Россией у нас в ближайшие десятилетия не будет. А вероятность войны приближается к 1. Задача Украины на ближайшие годы - превратить хотя бы 10% населения в боеспособную армию. Мужчины до 60 лет должны быть готовы к мобилизации в любой момент и должны обладать основными базовыми военными знаниями. Но проблема в том, что в такой стране нет места Поплавским, Ляшкам, Хомутынникам, Довгим, Павелко и прочей мразоте. Ну и действующей власти придется очень внимательно посмотреть в зеркало. Готовы ли мы к этому - большой вопрос.
Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.
Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?
Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко.
ПАП и Луценко не виноваты в том, что вы отнесли свои деньги на помойку.
Еще говорят плохой мир лучше "веселой" войны. Упускается факт, что у значительного количества киевлян есть родичи в рашке. И они не желают им смерти в ядерном пепле. Те в свою очередь тоже такого не желают. Это и есть наследие СССР.
Поэтому Вы за то, чтобы рашка об нас и дальше вытирала ноги, правильно?
Я вкладчик 200+ и об меня вытер ноги ПАП и Луценко.
Своей головой надо думать,а не искать виноватых. Запишись в апалченцы - дамбасс тебя ждёт не дождётся
P.S. У меня тоже кое-что сгорело в банках. Ну и что? рашку призывать из-за того, что у самого своего ума не хватило?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.