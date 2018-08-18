|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:23
По крайней мере, с ЖД можно прогнозировать время прибытия. Приехали вы такой на поезде из другого города, через 2 часа у вас вылет, а все стоит в пробках. У меня как-то такое было: вызвал такси за 4 часа до вылета, в итоге еле успел. Правда не в Киеве.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:24
kyk написав: Хомякоид написав:
Я можу несміливо запитати, а коли хоча-б прямий автобус запустять від Жулян до залізничного вокзалу ?
9-ый троллейбус в помощь.
Ага, и ночью тоже ?
До 9 троллейбуса еще дотопать надо, мне бы хотелось на сомом вокзале Pablik transport.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 611
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:40
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.
Макс, вы битесь потому что не умеете стрелять и не знаете как применять оружие.
Когда прийдет нормальная власть и приймет законы про териториальную оборону, где все мужчины пройдут месячные курсы и будет знать что делать и где взять оружие в случае ЧП все успокоиться.
По моему сегодняшние власти больше бояться собственного населения чем агрессора.
Стрелять я умею. Это несложно. В Ибисовском тире есть все от винтовки Мосина и АК до СВД. Под базовыми военными знаниями понимается гораздо больше: навыки обращения со всеми видами пехотного вооружения, использование средств связи и прочих спец средств, веденение оборонительного и наступательного боя, тактика, минно-саперное дело, первая медицинская помощь, и т.д. и т.п. Чтобы человек, попадающий на передовую понимал что и как ему делать и смертность от всяких глупостей, неправильного обращения с оружием, неадекватного поведения и т.п. стремилась к 0. Толпа с автоматами - это вон "ополченцы" дамбаса - которых довольно легко разгоняла даже та армия, что была у нас в середине 2014го года.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26965
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2996 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:53
airmax78 написав: Хомякоид написав: airmax78 написав:
Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.
Макс, вы битесь потому что не умеете стрелять и не знаете как применять оружие.
Когда прийдет нормальная власть и приймет законы про териториальную оборону, где все мужчины пройдут месячные курсы и будет знать что делать и где взять оружие в случае ЧП все успокоиться.
По моему сегодняшние власти больше бояться собственного населения чем агрессора.
Стрелять я умею. Это несложно. В Ибисовском тире есть все от винтовки Мосина и АК до СВД. Под базовыми военными знаниями понимается гораздо больше: навыки обращения со всеми видами пехотного вооружения, использование средств связи и прочих спец средств, веденение оборонительного и наступательного боя, тактика, минно-саперное дело, первая медицинская помощь, и т.д. и т.п. Чтобы человек, попадающий на передовую понимал что и как ему делать и смертность от всяких глупостей, неправильного обращения с оружием, неадекватного поведения и т.п. стремилась к 0. Толпа с автоматами - это вон "ополченцы" дамбаса - которых довольно легко разгоняла даже та армия, что была у нас в середине 2014го года.
Вы счастливчик, я и мои родные в Украине даже стрелять не умеют.
Вот для таких нужна территориальная оборона. За месяц настреляться из всех видов вооружения, прикрепиться к какому-то складу где за 10 мин можно получить боекомплект и оружие и знать своего командира/коллег и все успокоиться.
Для теперешней власти я так понял все это организовать непосильная задача.
Когда был Майдан тоже сначала боялся, потом встал на блокпосте на Одесской трассе и пошло поехало. Товарищи и соседи с Чабанов затянули.
Было бы тогда оружие и навыки можно было бы по окрестным лесам очень нефиговую войнушку затеять, я там каждый куст знаю, на велосипеде и лыжах обьездил все окрестности.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 611
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:01
Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:07
PrimusInterPares написав:
Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт
Ага, и Афганистан и Вьетнам бомбили из всего только чего можно, Афганистан уже вторые бомбят, и все без толку. Как стреляли из-за каждого куста так и стреляют.
Тут другой вопрос, когда смотришь на все то б*** что происходит в стране то многим нехорошие мысли приходят, типа стоит все это защищать. Это не призывы просто мысли.
П.С. Очень нравиться что запретили вьезд роииссиянам. За последнюю неделю хоть одна хорошая нововсть.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 611
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 749 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:08
antey1969 написав: airmax78 написав:
Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.
Так оно и есть.
На такси едем до аэровокзала, потом авиаперелет и в пункте назначения уже сажусь за руль арендного авто, если есть необходимость.
Схема давно отработана
а сколько людей едет? и есть разница откуда ехать - можно из Львова, можно из Киева, а можно из Сум и Харькова.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 996
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 803 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:23
PrimusInterPares написав:
Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт
Напишите еще, что против "Искандеров" с ядерными боеголовками защиты нет. От древнего барахла типа Ту 95 и Ту 160 защищает ПВО. Я бы, кстати, с удовольствием прошел бы курсы операторов той же системы С300 или БУК. Но их у нас мало - ими должны управлять лучшие и наиболее подготовленные. Все остальные, в случае войны, не должны быть стадом баранов. Ну, либо тикать. Сначала в Польшу, потом дальше.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26965
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2996 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:24
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5271
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 709 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:47
почитал...
особенно это, три раза
Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.
Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили.
Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону.
А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг.
Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.
потом прокрутил ленту его новостей:
Томос
Евробляхи
Где снял свои ролики про "войну" Ляшко
Где праздновала свой день рождения Юля Т
Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."
ККЦ, мы поняли, откуда у вас педали растут, зачем еще одного порохобота сюда тянете?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8497
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|