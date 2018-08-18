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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2863286428652866

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:23

  zzzzzz написав:Вообще-то интервал около 1 часа, даже не знаю, какой смысл в этом автобусе если интервал почти час.
В статье ссылка с расписанием.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018 ... LcgUCOhHu8

По крайней мере, с ЖД можно прогнозировать время прибытия. Приехали вы такой на поезде из другого города, через 2 часа у вас вылет, а все стоит в пробках. У меня как-то такое было: вызвал такси за 4 часа до вылета, в итоге еле успел. Правда не в Киеве.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:24

  kyk написав:
  Хомякоид написав:Я можу несміливо запитати, а коли хоча-б прямий автобус запустять від Жулян до залізничного вокзалу ?

9-ый троллейбус в помощь.

Ага, и ночью тоже ?
До 9 троллейбуса еще дотопать надо, мне бы хотелось на сомом вокзале Pablik transport.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:40

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.


Макс, вы битесь потому что не умеете стрелять и не знаете как применять оружие.
Когда прийдет нормальная власть и приймет законы про териториальную оборону, где все мужчины пройдут месячные курсы и будет знать что делать и где взять оружие в случае ЧП все успокоиться.
По моему сегодняшние власти больше бояться собственного населения чем агрессора.

Стрелять я умею. Это несложно. В Ибисовском тире есть все от винтовки Мосина и АК до СВД. Под базовыми военными знаниями понимается гораздо больше: навыки обращения со всеми видами пехотного вооружения, использование средств связи и прочих спец средств, веденение оборонительного и наступательного боя, тактика, минно-саперное дело, первая медицинская помощь, и т.д. и т.п. Чтобы человек, попадающий на передовую понимал что и как ему делать и смертность от всяких глупостей, неправильного обращения с оружием, неадекватного поведения и т.п. стремилась к 0. Толпа с автоматами - это вон "ополченцы" дамбаса - которых довольно легко разгоняла даже та армия, что была у нас в середине 2014го года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:53

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.


Макс, вы битесь потому что не умеете стрелять и не знаете как применять оружие.
Когда прийдет нормальная власть и приймет законы про териториальную оборону, где все мужчины пройдут месячные курсы и будет знать что делать и где взять оружие в случае ЧП все успокоиться.
По моему сегодняшние власти больше бояться собственного населения чем агрессора.

Стрелять я умею. Это несложно. В Ибисовском тире есть все от винтовки Мосина и АК до СВД. Под базовыми военными знаниями понимается гораздо больше: навыки обращения со всеми видами пехотного вооружения, использование средств связи и прочих спец средств, веденение оборонительного и наступательного боя, тактика, минно-саперное дело, первая медицинская помощь, и т.д. и т.п. Чтобы человек, попадающий на передовую понимал что и как ему делать и смертность от всяких глупостей, неправильного обращения с оружием, неадекватного поведения и т.п. стремилась к 0. Толпа с автоматами - это вон "ополченцы" дамбаса - которых довольно легко разгоняла даже та армия, что была у нас в середине 2014го года.


Вы счастливчик, я и мои родные в Украине даже стрелять не умеют.
Вот для таких нужна территориальная оборона. За месяц настреляться из всех видов вооружения, прикрепиться к какому-то складу где за 10 мин можно получить боекомплект и оружие и знать своего командира/коллег и все успокоиться.
Для теперешней власти я так понял все это организовать непосильная задача.
Когда был Майдан тоже сначала боялся, потом встал на блокпосте на Одесской трассе и пошло поехало. Товарищи и соседи с Чабанов затянули.
Было бы тогда оружие и навыки можно было бы по окрестным лесам очень нефиговую войнушку затеять, я там каждый куст знаю, на велосипеде и лыжах обьездил все окрестности.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:07

  PrimusInterPares написав:Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт


Ага, и Афганистан и Вьетнам бомбили из всего только чего можно, Афганистан уже вторые бомбят, и все без толку. Как стреляли из-за каждого куста так и стреляют.
Тут другой вопрос, когда смотришь на все то б*** что происходит в стране то многим нехорошие мысли приходят, типа стоит все это защищать. Это не призывы просто мысли.
П.С. Очень нравиться что запретили вьезд роииссиянам. За последнюю неделю хоть одна хорошая нововсть.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:08

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.

Так оно и есть.
На такси едем до аэровокзала, потом авиаперелет и в пункте назначения уже сажусь за руль арендного авто, если есть необходимость.
Схема давно отработана


а сколько людей едет? и есть разница откуда ехать - можно из Львова, можно из Киева, а можно из Сум и Харькова.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:23

  PrimusInterPares написав:Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт

Напишите еще, что против "Искандеров" с ядерными боеголовками защиты нет. От древнего барахла типа Ту 95 и Ту 160 защищает ПВО. Я бы, кстати, с удовольствием прошел бы курсы операторов той же системы С300 или БУК. Но их у нас мало - ими должны управлять лучшие и наиболее подготовленные. Все остальные, в случае войны, не должны быть стадом баранов. Ну, либо тикать. Сначала в Польшу, потом дальше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в дополнение к посту айрмакса об израиле:

https://www.facebook.com/10000929351659 ... 160512746/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:47

  kingkongovets написав:в дополнение к посту айрмакса об израиле:

https://www.facebook.com/10000929351659 ... 160512746/

почитал...
особенно это, три раза
Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.

Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили.
Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону.
А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг.
Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.


потом прокрутил ленту его новостей:
Томос
Евробляхи
Где снял свои ролики про "войну" Ляшко
Где праздновала свой день рождения Юля Т
Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."

ККЦ, мы поняли, откуда у вас педали растут, зачем еще одного порохобота сюда тянете?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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