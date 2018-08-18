Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:53

airmax78 написав: Хомякоид написав: airmax78 написав: Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев. Единственный годный пример для подражания для Украины в сегодняшней ситуации - это пример Израиля. Но, к сожалению, у большей части населения (в т.ч. у меня) менталитет не тот. Как я понимаю, голодомор, 70 лет совка и 23 года полного беспредела имели на нацию гораздо более пагубное воздействие, чем холокост на евреев.



Макс, вы битесь потому что не умеете стрелять и не знаете как применять оружие.

Когда прийдет нормальная власть и приймет законы про териториальную оборону, где все мужчины пройдут месячные курсы и будет знать что делать и где взять оружие в случае ЧП все успокоиться.

По моему сегодняшние власти больше бояться собственного населения чем агрессора. Макс, вы битесь потому что не умеете стрелять и не знаете как применять оружие.Когда прийдет нормальная власть и приймет законы про териториальную оборону, где все мужчины пройдут месячные курсы и будет знать что делать и где взять оружие в случае ЧП все успокоиться.По моему сегодняшние власти больше бояться собственного населения чем агрессора.

Стрелять я умею. Это несложно. В Ибисовском тире есть все от винтовки Мосина и АК до СВД. Под базовыми военными знаниями понимается гораздо больше: навыки обращения со всеми видами пехотного вооружения, использование средств связи и прочих спец средств, веденение оборонительного и наступательного боя, тактика, минно-саперное дело, первая медицинская помощь, и т.д. и т.п. Чтобы человек, попадающий на передовую понимал что и как ему делать и смертность от всяких глупостей, неправильного обращения с оружием, неадекватного поведения и т.п. стремилась к 0. Толпа с автоматами - это вон "ополченцы" дамбаса - которых довольно легко разгоняла даже та армия, что была у нас в середине 2014го года. Стрелять я умею. Это несложно. В Ибисовском тире есть все от винтовки Мосина и АК до СВД. Под базовыми военными знаниями понимается гораздо больше: навыки обращения со всеми видами пехотного вооружения, использование средств связи и прочих спец средств, веденение оборонительного и наступательного боя, тактика, минно-саперное дело, первая медицинская помощь, и т.д. и т.п. Чтобы человек, попадающий на передовую понимал что и как ему делать и смертность от всяких глупостей, неправильного обращения с оружием, неадекватного поведения и т.п. стремилась к 0. Толпа с автоматами - это вон "ополченцы" дамбаса - которых довольно легко разгоняла даже та армия, что была у нас в середине 2014го года.

Вы счастливчик, я и мои родные в Украине даже стрелять не умеют.Вот для таких нужна территориальная оборона. За месяц настреляться из всех видов вооружения, прикрепиться к какому-то складу где за 10 мин можно получить боекомплект и оружие и знать своего командира/коллег и все успокоиться.Для теперешней власти я так понял все это организовать непосильная задача.Когда был Майдан тоже сначала боялся, потом встал на блокпосте на Одесской трассе и пошло поехало. Товарищи и соседи с Чабанов затянули.Было бы тогда оружие и навыки можно было бы по окрестным лесам очень нефиговую войнушку затеять, я там каждый куст знаю, на велосипеде и лыжах обьездил все окрестности.