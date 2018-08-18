Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.
Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили. Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону. А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг. Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.
потом прокрутил ленту его новостей: Томос Евробляхи Где снял свои ролики про "войну" Ляшко Где праздновала свой день рождения Юля Т Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."
ККЦ, мы поняли, откуда у вас педали растут, зачем еще одного порохобота сюда тянете?
вы в своей слепой ненависти к порошенко уже ничем не отличаетесь от того осатаневшего от ненависти ко всему украинскому донбасского сброда, который на этой самой ненависти и эмоциях привел к себе в дом войну, смерть и разрушения печальное зрелище, когда человек полностью утрачивает способность самостоятельно мыслить и становится полезным идиотом врага
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:вы в своей слепой ненависти к порошенко
с чего вы взяли, что ненависть и что слепая? Просто он нехороший человек, как и Рашка, ведет гибридную деятельность на территории страны, делая хоршие дела, которые ему по должности надо делать, и нехорошие- себе и подельникам в карман. но невольно начинаешь верить, что так и было, с соплями https://youtu.be/kBnGqGsvnj0?t=69
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:вы в своей слепой ненависти к порошенко
с чего вы взяли, что ненависть и что слепая? Просто он нехороший человек, как и Рашка, ведет гибридную деятельность на территории страны, делая хоршие дела, которые ему по должности надо делать, и нехорошие- себе и подельникам в карман. но невольно начинаешь верить, что так и было, с соплями https://youtu.be/kBnGqGsvnj0?t=69
Серж, ну это че-то совсем. Вы как отсутствовали в стране последние 20 лет. Здесь она такая вся с Президентом и против зрады. А немного позже не моргнув глазом всадила нож в спину Ющу и посмеивалась над ним вместе с xyйлом. Цитировать Юлю - это какое-то бурение дна, если только не в суде в качестве ее обвинителя.
airmax78 написав:Серж, ну это че-то совсем. Вы как отсутствовали в стране последние 20 лет. Здесь она такая вся с Президентом и против зрады. А немного позже не моргнув глазом всадила нож в спину Ющу и посмеивалась над ним вместе с xyйлом.
а ведь совсем еще недавно был хоть и нытиком, но вполне адекватным, правда? как и ваш приятель, живущий за рубежом и топящий за рашку вот они - разбомбленные кацапской пропагандой мозги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:А немного позже не моргнув глазом всадила нож в спину
Да они там все друг другу всадили и не только в спину Кстати, Юля -сидела Юра-сидел Витя-хотят посадить Кто следующий? P.S. Модераторы. это -не оффтоп, мы здесь за КРЖН, новостройки. В которых есть кухни ( Макс любит большую) , а на кухне-о всём, что болит..и о политике
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Напомню: Порох единственный из крупных (не по массе) украинских политиков, кто в начале марта 2014 года рванул в Крым, без охраны, в надежде пообщаться с крымским "парламентом" и попытаться их остановить. При том что знал, что там происходит и чем для него, "главного организатора майдана" это могло закончиться. И все-таки поехал, без слез и соплей. В это время смелая Юля, жертва режима и просто красивая женщина, самоустранилась. Возможно проходила офф-лайн шоппинг-терапию в Париже или Лондоне после длительного заточения и шоппинга только через интернет.
PrimusInterPares написав:Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт
Напишите еще, что против "Искандеров" с ядерными боеголовками защиты нет. От древнего барахла типа Ту 95 и Ту 160 защищает ПВО. Я бы, кстати, с удовольствием прошел бы курсы операторов той же системы С300 или БУК. Но их у нас мало - ими должны управлять лучшие и наиболее подготовленные.
Посмеялся. Интересно, а бывают еще "курсы хирургов", или там еще "курсы генералов" ? Если что, у меня была военная кафедра и даже есть корочка офицера по специальности "начальник станции наведения ракет". Не С-300,более старая, но смысл примерно тот-же. Не знаю в каком состоянии те С-300 но знаю что людей имеющих опыт их боевого применения нету. Это как команда пловцов, тренировавшихся на берегу и думающих что они умеют плавать. Противник будет применять средства РЭБ и не факт что от тех комплексов будет хоть какой-то толк. А методы ведения современной войны давно известны: крушить инфраструктуру противника. Электростанции, мосты, склады ГСМ/продуктов, крупные ЖД узлы, трансформаторные подстанции, узлы связи и т.п. Делается это ракетами и авиацией. Корабли в море -топить или блокировать. Встанет экспорт зерна и металла, импорт угля, дальше рассказывать ? А кто хочет -пусть играет в войнушки под Чабанами на лыжах с автоматом. Может поможет.