es77 написав:

Посмеялся.Интересно, а бывают еще "курсы хирургов", или там еще "курсы генералов" ?Если что, у меня была военная кафедра и даже есть корочка офицера по специальности "начальник станции наведения ракет". Не С-300,более старая, но смысл примерно тот-же.Не знаю в каком состоянии те С-300 но знаю что людей имеющих опыт их боевого применения нету. Это как команда пловцов, тренировавшихся на берегу и думающих что они умеют плавать.Противник будет применять средства РЭБ и не факт что от тех комплексов будет хоть какой-то толк.А методы ведения современной войны давно известны: крушить инфраструктуру противника. Электростанции, мосты, склады ГСМ/продуктов, крупные ЖД узлы, трансформаторные подстанции, узлы связи и т.п.Делается это ракетами и авиацией.Корабли в море -топить или блокировать. Встанет экспорт зерна и металла, импорт угля, дальше рассказывать ?А кто хочет -пусть играет в войнушки под Чабанами на лыжах с автоматом.Может поможет.