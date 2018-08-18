Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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По крайней мере, с ЖД можно прогнозировать время прибытия. Приехали вы такой на поезде из другого города, через 2 часа у вас вылет, а все стоит в пробках. У меня как-то такое было: вызвал такси за 4 часа до вылета, в итоге еле успел. Правда не в Киеве.
es77 написав: Посмеялся. Интересно, а бывают еще "курсы хирургов", или там еще "курсы генералов" ? Если что, у меня была военная кафедра и даже есть корочка офицера по специальности "начальник станции наведения ракет". Не С-300,более старая, но смысл примерно тот-же. Не знаю в каком состоянии те С-300 но знаю что людей имеющих опыт их боевого применения нету. Это как команда пловцов, тренировавшихся на берегу и думающих что они умеют плавать. Противник будет применять средства РЭБ и не факт что от тех комплексов будет хоть какой-то толк. А методы ведения современной войны давно известны: крушить инфраструктуру противника. Электростанции, мосты, склады ГСМ/продуктов, крупные ЖД узлы, трансформаторные подстанции, узлы связи и т.п. Делается это ракетами и авиацией. Корабли в море -топить или блокировать. Встанет экспорт зерна и металла, импорт угля, дальше рассказывать ? А кто хочет -пусть играет в войнушки под Чабанами на лыжах с автоматом. Может поможет.
А че вас так рассмешило? В расчет БУКА или С300 входили в советское время только физики-ядерщики или люди с IQ выше 200? Или управлять ими учились 6 лет непрерывно, отстреливая по 150 ракет на каждого написав кандидатскую? Советская техника рассчитана на то, чтобы ей мог управлять полный далпайоп. В этом ее прелесть, и в этом же ее беда.
Как тут говорят, теоретег? Насколько я знаю, на станцию РЛС у нас в универе ходили на военке мехмат, физмат, кибернетика. Интересно, почему?
Рыба-сом написав:Как тут говорят, теоретег? Насколько я знаю, на станцию РЛС у нас в универе ходили на военке мехмат, физмат, кибернетика. Интересно, почему?
Наверное потому, что они могли в уме рассчитать траекторию полета ракеты, и правильно смешать многокомпонентное ракетное топливо, чтобы ракета долетела до цели. Когда их везли на картошку - им давали поле самой сложной формы.
Вообще, согласен. "Курсы операторов РЛС и систем ПВО" - это глупость. Но не потому что это сложно, а потому что это работа для кадровых военных. Они дежурят 24 часа в сутки 365 дней в неделю. А если их убьют, то и заменять их будет, скорее всего, уже не нужно - нечем будет управлять. Поэтому, ребята, идем в военкомат, записываемся в территориальную оборону, получаем полезные навыки, подтягиваем физическую форму. Не будет войны - супер, это все все равно не помешает. А не дай Бог, так хоть какой-то шанс будет выжить. Помним, что военных на войне гибнет гораздо меньше чем гражданских. Ну или вариант 2. Тикаем подальше.
Кстати, затея с наведением порядка с парковкой, пока, провалилась. Там где раньше парковались на тротуаре - поставили заборы и столбики. Теперь там просто занимают полосу (в частности на Большой Житомирской и Михайловской). Припарковавшихся никто не трогает.
PrimusInterPares написав:Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт
Напишите еще, что против "Искандеров" с ядерными боеголовками защиты нет. От древнего барахла типа Ту 95 и Ту 160 защищает ПВО. Я бы, кстати, с удовольствием прошел бы курсы операторов той же системы С300 или БУК. Но их у нас мало - ими должны управлять лучшие и наиболее подготовленные.
Посмеялся. Интересно, а бывают еще "курсы хирургов", или там еще "курсы генералов" ? Если что, у меня была военная кафедра и даже есть корочка офицера по специальности "начальник станции наведения ракет". Не С-300,более старая, но смысл примерно тот-же. Не знаю в каком состоянии те С-300 но знаю что людей имеющих опыт их боевого применения нету. Это как команда пловцов, тренировавшихся на берегу и думающих что они умеют плавать. Противник будет применять средства РЭБ и не факт что от тех комплексов будет хоть какой-то толк. А методы ведения современной войны давно известны: крушить инфраструктуру противника. Электростанции, мосты, склады ГСМ/продуктов, крупные ЖД узлы, трансформаторные подстанции, узлы связи и т.п. Делается это ракетами и авиацией. Корабли в море -топить или блокировать. Встанет экспорт зерна и металла, импорт угля, дальше рассказывать ? А кто хочет -пусть играет в войнушки под Чабанами на лыжах с автоматом. Может поможет.
плюсуую. нет, ни опыта ни единого центра управления автоматизированого, ни масштабных учений, ничего. Теоретики , что будете с звеном ми 28 делать в 3 утра и как быстро они выкосят винтовочников в чабанах? есть американское видео про апач и талибов. Очень познавательно
Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.
Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили. Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону. А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг. Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.
потом прокрутил ленту его новостей: Томос Евробляхи Где снял свои ролики про "войну" Ляшко Где праздновала свой день рождения Юля Т Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."
ККЦ, мы поняли, откуда у вас педали растут, зачем еще одного порохобота сюда тянете?
вы в своей слепой ненависти к порошенко уже ничем не отличаетесь от того осатаневшего от ненависти ко всему украинскому донбасского сброда, который на этой самой ненависти и эмоциях привел к себе в дом войну, смерть и разрушения печальное зрелище, когда человек полностью утрачивает способность самостоятельно мыслить и становится полезным идиотом врага
Вот только не нужно здесь этих манипуляций отождествлять порошенко=Украина. Ну точно по методичке порохоботов. Я люблю Украину но мне надоело видеть как ее грабят коррупционеры в условиях войны. Как министерство обороны закупает по завышенным ценам топливо через прокладки. А может мы еще вспомним историю про санитарные Богданы которые ломались не понятно по чему или из-за некачественного дизеля который закупило МО или из за заводских дефектов.